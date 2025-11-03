Palast-Insider packt aus: „Er hatte so einen großen Appetit auf Frauen“

Schluss. Aus. Ende! Nach Jahren voller Skandale scheint Prinz Andrew (65) bei König Charles (76) endgültig in Ungnade gefallen zu sein.

Aus Prinz Andrew wurde Andrew Mountbatten-Windsor. Eine Entscheidung, die im britischen Königshaus als klares Zeichen gilt. Im RTL-Interview spricht nun ein ehemaliger Weggefährte über Andrews Verhalten in der Vergangenheit. Dabei findet er deutliche Worte.

„Er konnte ziemlich arrogant wirken“

Ian Proud, 24 Jahre lang im Dienst des britischen Außenministeriums, lernte Andrew während seiner Zeit in Thailand kennen. Besonders ein Treffen 2005 sei ihm im Gedächtnis geblieben. „Er war witzig, charmant, ziemlich gut in seinem Job. Aber wenn er nicht arbeitete, konnte er ziemlich arrogant wirken, vor allem gegenüber dem Personal“, erinnert sich Proud. Und fügt hinzu: „Wenn er eine junge Frau sah, die ihm gefiel, dann sah man eine ganz andere Seite von ihm. Er hatte so einen großen Appetit auf Frauen.”

Damals war Andrew als Handelsbeauftragter für die britische Regierung unterwegs. Laut Proud nutzte er diese Rolle gerne, um Luxus und Aufmerksamkeit zu genießen. „Er entschied sich für ein Fünf-Sterne-Hotel, wo er ein ganzes Stockwerk bewohnte, einschließlich der Präsidentensuite. Das lag an dem sehr glamourösen Nachtclub im Keller, in dem er größtenteils mit attraktiven Frauen der High Society abhing“, berichtet der ehemalige Diplomat.

„Er mag Freunde, die ihm Gelegenheiten bieten, Frauen kennenzulernen. In dem Fall war das ganz offensichtlich Jeffrey Epstein. Und einige Frauen mussten das möglicherweise gegen ihren Willen tun”, so Proud gegenüber dem Sender abschließend.

Für König Charles ist die Sache offenbar längst entschieden. Andrew Mountbatten-Windsor wird wohl nie wieder ein offizielles Mitglied der Royal Family sein.