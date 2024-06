König Charles enthüllt neues Porträt – ein Detail fällt sofort auf

Ein König in voller Montur! König Charles III. thront im neuen Porträt in seiner vollen militärischen Pracht und entfacht einen digitalen Aufschrei unter den royalen Anhängern.

Dabei zeigt das Bild den Monarchen in einem Licht, das königliche Fans selten zu Gesicht bekommen!

König Charles III. lässt Fans jubeln

Das neue Porträt, aufgenommen im Grand Corridor von Schloss Windsor, präsentiert Charles III. in seinem Feldmarschall No.1 Full Ceremonial Frock Coat – und ist eine wahre Augenweide. Die Medaillen und Orden funkeln am Revers, das Schwert an seiner Seite verspricht Tapferkeit und Stärke. Die sozialen Medien kochen vor Bewunderung!

Auf der Plattform X überschlagen sich die Kommentare. „Er sieht gut aus und es ist so lebendig. Ich liebe all die Farben“, schwärmt ein Nutzer. Ein anderer schreibt: „Das ist großartig“, und ein weiterer: „Ein wunderbares Porträt von König Charles. Das rote war schrecklich.“ Die Begeisterung ist groß, die Ehrfurcht vor dem neuen Bild des Königs unübersehbar.

Dabei wirkt der Monarch inmitten der königlichen Insignien entschlossen und fest. Die Feldmarschallmütze, die weißen Handschuhe und der Feldmarschallstab auf dem Tisch untermalen die Aura des Königs. Die Fans sind aus dem Häuschen – ein starker Kontrast zu dem Porträt vom Anfang Mai.

Damals spaltete das königliche Bild die Gemüter: „Wie aus der Hölle“, „Es tut mir leid, aber sein Porträt sieht so aus, als wäre er in der Hölle“, und „Dies ist das schlimmste königliche Porträt, das ich je gesehen habe“, hieß es von den Usern damals.

Nun zeigt sich König Charles III. in einer neuen, beeindruckenden Darstellung, die seine Anhänger begeistert und die königliche Würde in den Vordergrund rückt.