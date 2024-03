König Charles III.: Man sieht ihm die Strapazen deutlich an

Ostern ist ein Fest des Lebens. Nach dem Glauben der Christen ist Jesu an diesem Tag auferstanden, er überwand den Tod und erfüllte damit seinen göttlichen Erlösungsauftrag auf Erden. Ostern ist aber auch ein Fest der Familie. Ein Fest des festen Glaubens, dass alles gut werden kann. Umso schöner ist es daher, dass sich König Charles III. nach seiner schrecklichen Krebs-Diagnose seinem Volk zeigt.

Seinen Anhängerinnen und Anhängern damit beweist, dass alles gut werde. Am Ostersonntag (31. März 2024) erschien der Monarch pünktlich zum sogenannten „Easter Sunday Service“ also der traditionellen Ostermesse in der St George’s Chapel in Windsor. Bilder aus England zeigen König Charles III. in einem dunklen Mantel, er trägt eine hellblaue Krawatte, fröhlich winkt er seinem Volk zu.

König Charles III. erscheint zum Oster-Gottesdienst

Doch der König wirkt auch müde. Dichte Ringe haben sich um seine Augen gelegt, es wirkt, als wären diese gerötet. Die Erschöpfung ist verständlich, muss er sich doch nicht nur um seine eigene, sondern auch die Gesundheit seiner geliebten Schwiegertochter Kate Middleton sorgen.

Auch die Princess of Wales kämpft derzeit gegen die tückische Krankheit. Sie erschien nicht zum Oster-Gottesdienst. Ebenfalls nicht erschienen sind Prinz William und die Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Die Familie verbringt die Osterferien zusammen, versucht gemeinsam Kates schreckliche Diagnose zu verarbeiten.

Ebenfalls anders als sonst: König Charles III. reiste im Bentley an, normalerweise ist es Tradition, dass die Familie zu Fuß zur Kapelle geht. Und so reisten auch die anderen, anwesenden Royals wie Prinzessin Anne, Prinz Edward oder Sarah Ferguson mit dem Auto an.

Es gehe auch darum, den Monarchen zu schonen, wie der britische „Express“ berichtet. Ist doch Charles‘ Erscheinen beim Oster-Gottesdienst sein erster offizieller Auftritt außerhalb der Palastmauern seit der Bekanntgabe seiner Krebserkrankung Anfang Februar.