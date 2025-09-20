Bei Treffen von König Charles und Trump flogen die Fetzen – „Hitzige Wortwechsel“

Hinter den Kulissen des Staatsbanketts für Donald Trump in Windsor Castle kam es zu einem ungeahnten Eklat. Während 160 VIP-Gäste in der prunkvollen St. George’s Hall speisten, entbrannte in der Küche von König Charles‘ Schloss ein Konflikt. Amerikanische Secret-Service-Agenten sorgten für Spannungen, als sie die Zubereitung der Speisen überwachten.

Streit bei Dinner von König Charles

Dem „Daily Mail“-Bericht zufolge eskalierten die Spannungen, als die Agenten die Speisen nicht nur beobachteten, sondern auch vorab kosteten. Die britische Küchencrew, die für das opulente Menü verantwortlich war, zeigte sich verärgert. Eine royale Quelle sprach sogar von „erhobenen Stimmen auf beiden Seiten“ und einem „hitzigen Wortwechsel“.

Das Menü des Abends umfasste eine Hampshire-Brunnenkresse-Panna-Cotta, Hühnchen-Ballotine mit Thymian und eine Himbeer-Vanille-Eisbombe. König Charles wollte seinen Gästen einen kulinarischen Genuss bieten, doch der Streit entfaltete sich hinter geschlossenen Küchentüren. Was als stilles Missfallen begann, entwickelte sich zu einem Konflikt zwischen Sicherheitsvorgaben und Tradition.

Palast äußert sich zu dem Vorfall

Offiziellen Angaben zufolge war der Abend jedoch harmonisch. Palastvertreter wiesen Berichte über den Streit als „kategorisch unwahr“ zurück. Sie lobten die Zusammenarbeit mit den Amerikanern als „extrem herzlich und unterstützend“. Dennoch blieb laut der royalen Quelle der Krach hinter den Kulissen unübersehbar. Die geladenen Gäste bemerkten jedoch nichts.

Die Küche von König Charles bewies Professionalität und ließ sich von der turbulenten Situation nicht aus der Ruhe bringen. So konnten die Gäste den Abend in der prachtvollen Atmosphäre unbeschwert genießen, während der König als Gastgeber glänzte.

