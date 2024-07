König Charles III. hat gewaltiges Problem — „Ohne Zweifel“

Das britische Königshaus macht seit Monaten schwere Zeiten durch. Mit den Krebserkrankungen von König Charles III. und Prinzessin Kate sind gleich zwei Schlüsselfiguren der Monarchie nur eingeschränkt bzw. kaum einsatzfähig.

Geeignete Vertreter gibt es zwar – allerdings in Grenzen. Der König steht vor einem gewaltigen Problem, wie die ganze Welt bei „Trooping the Colour“ Mitte Juni sehen konnte. Um was es dabei geht, verriet Adelsexperte Michael Begasse im Gespräch mit dieser Redaktion.

König Charles III.: Alle Augen waren auf SIE gerichtet

Am 15. Juni waren alle Augen der Royals-Fans nach London zu der Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ zu Ehren von König Charles III. gerichtet. Der Grund dafür war allerdings nicht der Monarch selbst, sondern seine Schwiegertochter Kate. Diese hatte nämlich völlig überraschend am Vortag ihre Teilnahme angekündigt.

Wie immer top gestylt und mit einem Lächeln im Gesicht erschien die 42-Jährige und wurde nach sechs Monaten Abstinenz vom royalen Parkett natürlich ganz genau beäugt. Auch der deutsche Adelsexperte Michael Begasse schaute genau hin, wie sich die Prinzessin präsentierte.

„Geht es langsam so wie vielen anderen Chefs“

Er hatte aber natürlich auch die anderen Royals im Blick, bekam dabei eine Sache wieder eindringlich vor Augen geführt. Das waren König Charles‘ III. Personalprobleme. Im Gespräch erklärt er: „König Charles geht es langsam so wie vielen anderen Chefs von Unternehmen: Ihm geht der Nachwuchs aus.“

Dies sei auf dem Balkon vom Buckingham Palace nach „Trooping the Colour“ sehr deutlich geworden. Dort zeigen sich jedes Jahr Mitglieder der Royal Family – inzwischen nur noch die Working-Royals –, um den sogenannten Flypast, also den Überflug von Militärflugzeugen, zu verfolgen.

König Charles III.: Auch an IHR bleibt die Last hängen

„Wenn man sieht, wer da noch in der ersten Reihe für die Monarchie steht, da ist von Jugend keine Spur und da ist aber auch von Quantität nichts zu sehen“, beschreibt Begasse seine Beobachtungen. Die Zeiten, in denen Prinz Harry, Herzogin Meghan und auch Prinz Andrew noch zu sehen waren, sind vorbei. Und so wird vor allem bei „Trooping the Colour“ ersichtlich, dass König Charles III. „ein Nachwuchs- und ein Personalproblem“ habe. „Ohne Zweifel“, so der Experte im Gespräch.

Die daraus resultierende Arbeitslast bleibt besonders an dem krebskranken Monarchen und seiner Frau Camilla hängen. Beide gelten als äußerst pflichtbewusst und absolvieren selbst so viele Termine, wie es ihnen möglich ist.