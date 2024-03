Nach schweren Vorwürfen! König Charles III. spricht Machtwort

Wenn zwei sich streiten, freut sich König Charles III. schon mal gar nicht. Der Monarch scheint die Initiative ergriffen zu haben, um die Wogen zwischen seinen Schwiegertöchtern Kate und Meghan zu glätten.

Ein Insider behauptet gegenüber „In Touch Weekly“, dass Prinzessin Kate auf Wunsch des Monarchen ein kritisches Telefongespräch mit Herzogin Meghan geführt hat. Dieses königliche Friedensgespräch wurde von schweren Vorwürfen des Rassismus überschattet, die im Zusammenhang mit der Geburt von Archie aufkamen.

König Charles III.: Aussprache nach Rassismus-Skandal

Die Spaltung zwischen den Cambridges und den Sussexes ist seit einiger Zeit in den Medien präsent, mit seltenen Einblicken in mögliche Versöhnungsversuche. „Kurz nachdem die Anschuldigungen aus dem Buch bekannt wurden, wandte sich Kate an Meghan, um reinen Tisch zu machen“, so die Quelle und fügte hinzu, dass König Charles Kate gebeten habe, den Anruf zu tätigen. „Charles zwang Kate, seine Friedensstifterin zu werden, nachdem William sich geweigert hatte“.

Die Quellen für die Vorwürfe sind im Buch „Endgame“ des Journalisten und Meghan-Vertrauten Omid Scobie zu finden. Die niederländische Ausgabe des Buches enthält Behauptungen, dass sowohl Kate als auch Charles sich an Spekulationen über die Hautfarbe von Archie beteiligt hätten. Diese Anschuldigungen haben laut Insiderberichten den König dazu veranlasst, eine Versöhnung anzustreben.

König Charles III. möchte Frieden

Berichten zufolge fand das heikle Telefonat zwischen Prinzessin Kate und Herzogin Meghan kurz vor Kates Krankenhausaufenthalt Ende 2023 statt. Es ist bisher unbekannt, was die Herzoginnen in dem Gespräch besprochen haben und ob es zu einer Annäherung kam. Allerdings unterstreicht der Gesundheitszustand von König Charles III., der an Krebs erkrankt ist, die Dringlichkeit einer familiären Versöhnung.

Eine weitere Gelegenheit für familiäre Gespräche könnte sich bieten, wenn Prinz Harry wie geplant im Mai zum zweiten Mal zu seinem erkrankten Vater reist.