König Charles III.: „Sind zutiefst schockiert und traurig“

Am Donnerstagmorgen (2. Oktober 2025 ereignete sich in Manchester eine Messerattacke vor einer Synagoge in Crumpsall. Dabei starben zwei Menschen, und die Polizei erschoss den Angreifer. König Charles III. zeigte sich mit Königin Camilla tief betroffen und sprach sein Mitgefühl für die jüdische Gemeinde aus. „Meine Frau und ich sind zutiefst schockiert und traurig, als wir von dem schrecklichen Anschlag in Manchester erfahren haben, insbesondere an einem so bedeutenden Tag für die jüdische Gemeinde“, zitiert die „Hello“ den König.

Die Polizei teilte mit, dass drei weitere Personen schwer verletzt wurden. In der Synagoge anwesende Menschen wurden zunächst festgehalten, später aber evakuiert. Polizeikräfte sicherten die Umgebung. König Charles III. dankte ausdrücklich den Rettungskräften für ihr schnelles Eingreifen und lobte die Solidarität der Bürger.

++ König Charles trifft älteste Frau der Welt – er verliert die Fassung ++

König Charles spricht Opfern von Manchester sein Mitgefühl aus

Premierminister Sir Keir Starmer brach wegen des Anschlags seine Reise nach Dänemark ab. Er kündigte verstärkten Polizeischutz an Synagogen an. „Die Tatsache, dass dies an Jom Kippur, dem heiligsten Tag im jüdischen Kalender, geschah, macht es umso schrecklicher“, fügte er hinzu.

Die Polizei betonte, dass das schnelle Handeln der Bürger einen größeren Schaden verhinderte. Der Sprecher erklärte: „Wir wissen, dass der heutige schreckliche Angriff am heiligsten Tag der jüdischen Gemeinde in allen unseren Gemeinden großen Schock und große Angst ausgelöst hat.“