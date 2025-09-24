König Charles unter Druck: Brisante Mail stellt alles auf den Kopf

Die Schlagzeilen um die Royals reißen nicht ab. Nach den Skandalen um Prinz Andrew steht nun auch seine Ex-Frau Sarah „Fergie“ Ferguson im Zentrum der Kritik. Grund ist eine aufgetauchte Mail an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Darin nennt Fergie ihn laut mehreren britischen Medien „mein lieber, lieber Freund“. Ein Satz mit Sprengkraft.

Die Folge: Mindestens sieben Wohltätigkeitsorganisationen werfen sie raus. Darunter das Kinderhospiz Julia’s House und die British Heart Foundation. Auch Prevent Breast Cancer trennt sich von ihr.

Verbannt König Charles jetzt Andrews Ex?

Fergie distanzierte sich zwar öffentlich von Epstein. Doch in der Mail gab sie zu, dass dies vor allem ihrem Ruf dienen sollte. Sie wollte ihre Karriere als Kinderbuchautorin und Wohltäterin schützen. Die Enthüllungen sorgen im Palast für Kopfschmerzen. König Charles steht unter Druck. Muss er Fergie nun aus dem royalen Umfeld verbannen?

Fakt ist: Fergie ist keine „Working Royal“ mehr. Aber als Herzogin von York und Mutter der Prinzessinnen Eugenie und Beatrice gehört sie zur Familie. Ihre Anwesenheit bei öffentlichen Terminen liegt allein in Charles’ Hand. Das Problem: Sie lebt noch immer mit Prinz Andrew auf dessen Anwesen Royal Lodge in Windsor. Beide treten oft gemeinsam auf. Insider fragen: Wie lange noch?

Laut „Daily Mail“ sorgt das Thema für hitzige Debatten zwischen Charles und seinem Sohn William. Der Thronfolger soll deutlich härter eingestellt sein. Ein Insider: „William empfindet noch stärker als König Charles, dass Andrew und Fergie eine Blamage sind, und wird seinen Vater zum Handeln drängen.“

Königin Camilla soll ebenfalls verärgert sein. „Sie sorgt sich, dass der neue Skandal auch der Gesundheit des Königs schaden wird“, so der Insider. Dagegen halten Beatrice und Eugenie zu ihrer Mutter. Charles zögert noch. Aber ein Bann aus dem royalen Rampenlicht scheint möglich.

