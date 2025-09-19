König Charles überrascht mit klarer Geste an Donald Trump

Großer Auftritt in Windsor! Donald Trump sorgt bei seinem zweiten Staatsbesuch in Großbritannien für ordentlich Wirbel – und König Charles III. setzt noch einen drauf.

Der Monarch empfing den Ex-Präsidenten laut „Daily Mail“ mit einer besonderen Geste. Statt selbst die Führung zu übernehmen, bat Charles Trump, während der Inspektion der Ehrengarde vor ihm herzugehen. Ein Ritterschlag der besonderen Art. Die Wache war übrigens die größte, die jemals bei einem Staatsbesuch aufgestellt wurde.

König Charles lässt Trump voranschreiten

Vor dem imposanten Windsor Castle hatten bereits Prinz William und Prinzessin Kate die Trumps begrüßt. Danach ging es in der Kutsche mit Charles und Queen Camilla weiter. Pomp pur. Trump wirkte begeistert, als er die Reihen der Soldaten ablief. Immer wieder sprach er einige Wachen direkt an. Am Ende bedankte er sich gleich viermal überschwänglich beim Offizier, der die Parade leitete. So viel Euphorie sieht man bei Trump selten.

Doch das war nur der Auftakt. Später wollten die Trumps noch der verstorbenen Queen Elizabeth II. Respekt zollen, bevor sie mit den Royals beim Staatsbankett an der langen Tafel Platz nahmen. Sowohl Trump als auch Charles sollten dort Reden halten. Auch ein Besuch im Grünen Salon stand auf dem Plan. Der historische Raum wurde extra mit Ausstellungsstücken hergerichtet, die die enge Verbindung zwischen den USA und Großbritannien zeigen. Schon 2018 diente er als Kulisse für die Hochzeitsfotos von Harry und Meghan.

Der Salon selbst ist ein echter Hingucker. Seidenwandbehänge in kräftigem Grün, vergoldete Paneele und eine Decke im Rautenmuster lassen den Prunk vergangener Jahrhunderte aufleben. Durch die großen Fenster fällt der Blick direkt auf die Ostterrasse von Windsor Castle.

Für Trump sicher ein perfektes Ambiente, um sich als Mann von Welt zu fühlen. Für Charles eine Gelegenheit, Größe zu zeigen – indem er dem Gast die erste Reihe überließ.

