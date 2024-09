König Charles: Vermutungen bestätigt – Camilla macht es offiziell

Es ist nun Monate her, dass König Charles seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hat. Seither sorgen sich die Royals-Fans um den 75-Jährigen und seinen Gesundheitszustand. Nun gibt ausgerechnet seine Ehefrau Camilla ein überraschendes Update – und bestätigt damit die Vermutungen Tausender Menschen.

König Charles befindet sich in Behandlung

Keine einfachen Zeiten für die britischen Royals. Sowohl König Charles als auch Kate Middleton befinden sich aktuell in medizinischer Behandlung, um gegen den Krebs anzukämpfen. Das ist nicht nur für die beiden eine kräftezehrende Prozedur – auch ihre Liebsten leiden mit.

Während Prinz William seine Ehefrau auf dem steinigen Weg begleitet, ist es bei König Charles seine Ehefrau Camilla, die ihm nicht von der Seite weicht. Sie weiß wohl am besten, wie es um die Gesundheit des Vaters von William und Harry steht. Bei einem offiziellen Besuch einer Krebsbehandlungseinrichtung spricht Camilla nun offen über ihren Gatten.

Camilla spricht über Gesundheit von König Charles

Der britische Regent pausiert aktuell seine öffentlichen Auftritte. Sein Fokus liegt nun auf der Behandlung seiner Krebserkrankung und darauf, wieder gesund zu werden. Camilla vertritt ihren Ehemann ab und an – so auch bei dem Besuch in der Krebsbehandlungseinrichtung im Dyson Cancer Centre des Royal United Hospital in Bath.

Laut Berichten der britischen BBC habe sie dort mit zahlreichen Mitarbeitern gesprochen. Eine habe sie nach dem Gesundheitszustand des Königs gefragt. Statt diese persönliche Frage zu ignorieren, antwortet Camilla darauf: „Ja, ihm geht es sehr gut.“ Der britische Monarch scheint sich demnach zu erholen! Was ein Glück.