König Charles III. erinnert am Jahrestag – der Grund ist traurig

Eigentlich haben König Charles III. und Königin Camilla allen Grund zur Freude – denn schon bald feiern sie ein Meilenstein der besonderen Art: ihren bereits 19. Hochzeitstag. Doch mischt sich mittlerweile auch Trauer in die Feierlichkeit von König Charles III. und Königin Camila – der Grund ist schmerzlich.

König Charles III. trauert am Jahrestag

„Der 9. April wird immer ein Datum mit gemischten Gefühlen für den König sein“, erklärt Royal-Experte Richard Fitzwilliams gegenüber GB News. „Es ist nicht nur der Jahrestag seiner Hochzeit mit Königin Camilla. Es ist auch der Tag, an dem sein Vater vor drei Jahren von uns ging“, so der Experte weiter. Dabei erinnert sich die königliche Familie an diesem Tag an Prinz Philip, der am 9. April 2021 im stolzen Alter von 99 Jahren verstorben war. Für König Charles, der seinen „lieben Papa“ vermisst, ist es ein Tag voller Nostalgie und Dankbarkeit für die gemeinsamen Jahre.

Obwohl die Feierlichkeiten von einer gewissen Traurigkeit getrübt sind, wird erwartet, dass das Königspaar den Tag in privater Zweisamkeit verbringen wird. König Charles und Camilla, die sich 1970 bei einem Polospiel kennenlernten und 2005 heirateten, haben sich eine tiefe und beständige Bindung aufgebaut. Ihre Zeremonie war damals ein Zeichen moderner königlicher Anpassungsfähigkeit. Dabei entschied sich das Paar für eine standesamtliche Trauung mit anschließender kirchlicher Segnung.

„Es ist eine Zeit großer Herausforderungen für die königliche Familie“, schließt Fitzwilliams. „Der Hochzeitstag von König Charles und Königin Camilla wird ein stiller Moment des Innehaltens sein. Ein Tag, der sowohl der Liebe als auch dem Verlust gewidmet ist. Ein wahres Zeichen ihrer Stärke und ihres Engagements füreinander und für das Vereinigte Königreich.“