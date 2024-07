König Charles III.: Emotionales Treffen – HIER schaut die ganze Welt hin

Es war ein großer Tag für die europäische Politik. Am Donnerstagnachmittag (18. Juli) fand in Großbritannien der Europagipfel statt. Dort versammelten sich fast 50 Staats- und Regierungschefs – darunter auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Das Ganze fand in Oxford statt. Somit war es naheliegend, dass auch König Charles III. bei dem Treffen vorbeischaute.

König Charles III. bei Europagipfel dabei

Auf Instagram veröffentlichen die britischen Royals nun einen Schnappschuss vom Aufeinandertreffen des Königs von England und Selensky. „Heute empfing der König den Präsidenten der Ukraine Wolodymyr Zelenskyy nach dem Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft im Blenheim Palace“, heißt es in dem Post.

Das Foto zeigt, wie sich König Charles III. und der ukrainische Präsident Selenskyj die Hand geben. Beide lächeln sich freundlich an und scheinen zufrieden zu sein. Weiter steht unter dem Bild geschrieben: „Bei der Versammlung wurden 46 europäische Leaders über eine Reihe internationaler Herausforderungen, Chancen und unsere gemeinsamen Werte diskutiert.“ Die Royals-Fans sehend das Treffen allerdings mit gemischten Gefühlen.

König Charles III.: Royals-Fans finden deutliche Worte

In den Kommentaren unter dem Instagrambeitrag melden sich Royals-Fans mit unterschiedlichen Meinungen zu Wort. Viele kritisieren König Charles III. dafür, dass er mit diesem Treffen in den politischen Diskurs eingreifen würde. „Können wir uns einfach auf unser eigenes Land konzentrieren, anstatt die Probleme der restlichen Welt zu lösen?“, schreibt ein Fan dazu.

Andere wiederum loben König Charles III., dass er sich öffentlich mit dem ukrainischen Präsidenten ablichten lässt. Außerdem bedanken sich viele Ukrainer selbst bei dem britischen Regenten in den Kommentaren.