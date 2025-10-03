König Charles mit kuriosem Jobangebot – er sucht Mitarbeiter in Deutschland

Jobanzeigen gibt es viele, aber nur selten kommen sie direkt aus dem Königshaus. König Charles höchstpersönlich sucht Verstärkung. Und nein, nicht in London, sondern ausgerechnet in Niedersachsen! Gefragt sind Menschen, die die besonderen Beziehungen zwischen Hannover und dem Vereinigten Königreich aufpolieren und lebendig halten sollen.

Die Rahmenbedingungen sind fast schon entspannt.

König Charles mit kuriosem Jobangebot

Vier Stunden Arbeit pro Woche sollen geleistet werden, die frei einteilbar sind. Gehalt gibt es keins, denn die Stelle ist ein Ehrenamt. Dafür erhält der Arbeitnehmer aber eine kleine jährliche Aufwandsentschädigung. Die Höhe bleibt jedoch geheim. Für den Posten ist außerdem keine britische Staatsbürgerschaft erforderlich.

„Der Honorarkonsul ist eine wichtige Rolle bei uns“, erklärt der britische Botschafter Andrew Mitchell im Gespräch mit RTL. In Deutschland gibt es derzeit sieben Honorarkonsulate, verteilt über die Republik. „Wir suchen Menschen, die Ortskenntnis haben, vielleicht mit einem starken Netzwerk und Engagement für deutsch-britische Beziehungen“, erklärt Mitchell weiter.

König Charles sucht online nach Bewerbern

Hannover und Großbritannien verbindet schließlich eine gemeinsame Vergangenheit, ganze 123 Jahre, von 1714 bis 1837, herrschte dort derselbe Monarch. „Seit langem sind wir enge Partner in der Welt. Also ist es gut für uns, wenn wir jemanden vor Ort haben“, so der Botschafter.

Dass das Königshaus die Stelle online ausschreibt, ist fast schon revolutionär. „Ich finde, wir sollten manchmal etwas Neues versuchen“, sagt Mitchell. Auch bei der Auswahl soll es moderner zugehen. Waren die letzten Honorarkonsuln in Hannover stets Männer mittleren Alters, will man diesmal frischen Wind reinbringen. Willkommen sind Bewerbungen aller Geschlechter, Altersgruppen und Herkunft. Bewerbungsschluss ist der 15. Oktober 2025.

Also, wer schon immer mal für König Charles arbeiten wollte, ohne gleich nach London umziehen zu müssen, sollte jetzt die Chance ergreifen.