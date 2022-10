König Charles III.: Geheimplan durchgesickert – DAS wollte Elizabeth eigentlich verhindern

Eigentlich war die Titelverteilung klar geregelt. Prinz Charles sollte nach dem Ableben von Queen Elizabeth II. zu König Charles III. werden, und seine Frau Camilla sollte den Titel „Queen Consort“ bekommen. So geschah es auch. Doch nun sind Berichte aufgetaucht, die darlegen, dass die Titel doch noch einmal geändert werden könnten.

Sie betreffen Camilla. So wollen „The Telegraph“ und die „Daily Mail“ erfahren haben, dass klammheimlich das ‚Consort‘ aus dem Titel von Camilla gestrichen werden soll. Die Frau von König Charles III. würde also plötzlich zu Königin Camilla.

König Charles III.: Geheimplan enthüllt

Ob das seiner Mutter gefallen hätte? Eher nicht. Zwar hatte sich Elizabeth II. mit der zweiten Ehefrau ihres Sohnes gut verstanden. Doch war es ihr Wille, dass Camilla – wie auch ihr Mann Prinz Philip – den Titel „Consort“ im Namen tragen solle.

Mitarbeiter des Buckingham Palastes jedoch hoffen nun, dass das „Consort“ bis zur Krönung von Charles im kommenden Jahr aus Camillas Titel verschwinde. So verriet eine Quelle dem „Telegraph“, dass die Hoffnung bestehe, dass es zu einem „natürlichen Übergang“ komme, bei dem die Menschen und die Presse den verkürzten Titel „Queen Camilla“ in ihren Sprachgebrauch übernehmen würden. So wie es auch schon bei Queen Mary und Queen Alexandra gewesen sei.

Mehr zu den Royals: Entsetzliche Vorfälle in England – „Schockierend“

Grund dafür sei, dass Camillas Ansehen im Volk über die Jahre immer mehr gestiegen sei, es wäre also verdient, so der Tenor der Palastmitarbeiter. König Charles III. wird sich vermutlich, ebenso wie seine Frau, aus der Diskussion heraushalten.

Mehr Royals-News: Meghan Markle schießt gegen „How I Met Your Mother“

Schließlich gab er kurz nach dem Tod seiner Mutter deutlich zu verstehen: „Ich zähle auf die liebevolle Hilfe meiner geliebten Frau Camilla. Als Anerkennung für ihren eigenen treuen öffentlichen Dienst seit unserer Heirat vor siebzehn Jahren wird sie meine Queen Consort.“