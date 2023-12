König Charles III. plötzlich außen vor – HIER hat er nichts zu sagen

Seit etwas über einem Jahr ist König Charles III. das Royals-Oberhaupt von Großbritannien. Durch den Tod von Queen Elizabeth II. bestieg der heute 75-Jährige den Thron, machte seine Ehefrau Camilla dadurch gleichzeitig zur Königin.

Als Monarch steht König Charles III. bei gemeinsamen Auftritten generell mehr im Fokus als Königin Camilla. Doch jetzt gibt es ein Gebiet, in dem der Vater von Prinz William und Prinz Harry im Gegensatz zu seiner Frau nichts zu sagen hat.

König Charles III.: Camilla startet Projekt ohne ihn

Wie das in einer Ehe so ist, haben auch König Charles III. und seine Frau Camilla Hobbies, die sich nicht zwingend mit dem anderen teilen. So setzt sich der 75-Jährige engagiert für den Umweltschutz ein, die 76-Jährige ist dagegen leidenschaftliche Leserin.

Seit der Corona-Pandemie hat Königin Camilla mit „The Queen’s Reading Room“ sogar einen eigenen Buchclub, über den sie via Instagram Lesetipps mit rund 167.000 Followern teilt. Mittlerweile ist aus dem Projekt sogar eine Wohltätigkeitsorganisation entstanden, die ein jährliches Literaturfestival veranstaltet. Doch das ist noch nicht alles!

Wie „The Queen’s Reading Room“ am Samstag (16. Dezember) auf Instagram verkündete, soll schon bald ein dazugehöriger Podcast mit Königin Camilla erscheinen.

Königin Camilla wird für Podcast-Plan gefeiert

„Wir freuen uns darauf, den ‚The Queen’s Reading Room‘-Podcast anzukündigen“, heißt es in dem Beitrag. In der wöchentlichen Audioversion des Buchclubs soll die Königin selbst zu hören sein, spricht mit verschiedenen Gästen über Bücher und Leseverhalten im Speziellen und Allgemeinen.

Bereits am 8. Januar 2024 soll die erste Folge des Podcasts erscheinen – doch Fans können es jetzt schon kaum erwarten. „Warum ist der 8. Januar so unglaublich weit weg?“, heißt es etwa in den Kommentaren und „Was für eine brillante Idee! Ich freue mich schon sehr darauf.“

Bleibt zu hoffen, dass Königin Camilla auch ohne ihren Gatten König Charles III. bei dem Projekt erfolgreich ist. Sie ist nicht die erste Royals-Frau, die sich an einen Podcast wagt. Meghan Markles „Archetyps“ wurde nach nur einer Staffel von Spotify eingestellt, der Vertrag gekündigt.