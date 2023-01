König Charles III.: Erste Details zu seiner Krönung – DAS wird anders als bei der Queen

Es wird wohl eine der größten Veranstaltungen des Jahres für alle Royals-Fans: Die Krönung von König Charles III. soll zu einem historischen Großereignis werden. Jetzt sickern erste Details dazu durch.

König Charles III. wird, wie die Tradition es vorsieht, in der Westminster Abbey gekrönt. Schon am Samstag, den 06. Mai ist es so weit. Mit an seiner Seite ist auch seine Frau Camilla, die ebenfalls den königlichen Titel der Queen Consort bekommen wird. Doch neben den ganzen Bräuchen, soll die Zeremonie etwas anders werden als vor knapp 70 Jahren bei seiner verstorbenen Mutter.

König Charles III.: Deutliche Ansage vom Buckingham Palace

Dass König Charles III. die Traditionen seiner Vorfahren wahren will und vielleicht auch muss, liegt auf der Hand. Doch trotzdem wird es einige kleine Abweichungen zu der Krönung von Queen Elizabeth II. geben. In einer Erklärung des Buckingham Palace heißt es: „Die Zeremonie hat seit über tausend Jahren eine ähnliche Struktur beibehalten, und die diesjährige Krönung wird voraussichtlich die gleichen Kernelemente beinhalten und gleichzeitig den Geist unserer Zeit anerkennen.“

Da ist dann zum Beispiel die Rede von der Länge der Prozedur. Während es vor 70 Jahren noch drei Stunden dauerte, bis die Zeremonie vorüber war, soll die Krönung von König Charles III. nur eine Stunde dauern. Auch die Gästeliste könnte von 8.000 auf 2.000 minimiert werden. Außerdem soll über eine lockerere Kleiderordnung diskutiert worden sein.

König Charles III.: Was ist mit Prinz Harry und Meghan Markle?

Normalerweise kommt die gesamte royale Familie zu so einem wichtigen Event, wie der Krönung des neuen Staatsoberhauptes zusammen. Doch nach den Geschehnissen der vergangenen Tage, dürfte das keine Selbstverständlichkeit mehr sein. Prinz Harry, der seiner Familie den Rücken kehrte, sorgt mit seinem Buch „Spare“ und seinem TV-Interview mit seinen Aussagen für mächtig Wirbel. Er schießt dabei gegen zahlreiche Familienmitglieder der Royals. Ist er dennoch mit seiner Frau eingeladen?

Eine offizielle Bestätigung oder Absage beider Seiten gibt es noch nicht. Informationen des britischen Magazins „The Sun“ zufolge, soll eine Quelle allerdings verraten haben, dass die Royals nicht wirklich begeistert von der Einladung der beiden sind. „Sie wollen nicht, dass private Gespräche bei der Krönung es in die Taschenbuchausgabe von ‚Spare‘ schaffen“, heißt es. Eine weitere Quelle behauptet: „Die Familie erwartet, dass Harry und Meghan einen Grund finden, nicht dort zu sein.“

