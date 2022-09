König Charles III. wird von Mann angepöbelt – seine Reaktion ist polarisiert

Es ist eine Zeit des Umbruchs für König Charles III. Durch den Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. rückt er in der Thronfolge nach und kümmert sich ab sofort um die royalen Verpflichtungen eines Regenten.

Mit dem Titel kommen aber nicht nur Verpflichtungen auf König Charles III. zu. Er muss auch mit Gegenwind zurechtkommen. Vor allem mit solchem aus der Bevölkerung. Genau dieser Gegenwind ist dem neuen König von England jetzt nämlich entgegengeschlagen.

König Charles III. wird bei öffentlichem Auftritt angepöbelt

Auf dem Video, was auf Twitter gerade viral geht, sieht man wie König Charles III. Menschen begrüßt, die ihm am Straßenrand zujubeln. Die meisten freuen sich darüber seine Majestät aus dieser Nähe zu sehen, bis auf einen Mann. Der schmeißt dem König von Großbritannien direkt tausend Sachen an den Kopf und pöbelt ihn an. Er sagt: „König Charles! Während wir Probleme damit haben unser zu Hause zu heizen, müssen wir für Ihre Parade bezahlen. Die Steuerzahler bezahlen 100 Millionen Pfund für Sie – wofür?“

Und was macht König Charles III. ? Der stöhnt nur einmal und wendet sich sofort von dem Mann ab. Anschließend macht er damit weiter Menschen zu begrüßen, als wäre nichts passiert. Das sorgt für geteilte Meinungen im Netz.

Das ist König Charles III.

Charles wird am 14. November 1948 als Thronfolger und erster von insgesamt vier Kindern von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip geboren

Nach dem Tod seiner Mutter wird er am 8. September 2022 im Alter von 73 Jahren zum König von England

Seine Frau Camilla ist jetzt offiziell die neue Königin von England

Seine Kinder sind Prinz William und Prinz Harry

König Charles III.: Seine Reaktion löst Diskussionen im Netz aus

Das Video wurde bereits Millionen mal geklickt. Es wird heftig in den Kommentaren diskutiert, wie seine Reaktion auf die Vorwürfe des Mannes zu bewerten ist. Zum einen gibt es diejenigen, die ihn für coole Verhalten feiern. Andere werfen ihm Desinteresse an der Meinung des Volkes vor. Hier ein paar Kommentare beider Seiten:

„Ein echter König würde sich einen Moment Zeit nehmen, um diese Person wertzuschätzen und sich für seine Anmerkungen zu bedanken. Er könnte sich wenigstens für die wirtschaftliche Lage des Landes entschuldigen.“

„Dieser Mann hätte zu Hause bleiben sollen und sich diese Frage für die Regierung aufheben sollen.“

„Das Stöhnen war so herablassend. So als würde er sagen wollen: ‚Schweig, du ruinierst den ganzen Spaß‘.“

„Das ist keine wirklich fürsorgliche Antwort.“

„Mutiger Mann! Ich hoffe er wurde nicht verhaftet.“

„Der Mann ist peinlich. Er hat bestimmt nicht einen Cent an Steuern bezahlt.“

Es ist nicht das erste Mal für den König, dass er in der Öffentlichkeit angepöbelt wird. Neulich griff eine Frau nach seinem Gesicht! Mehr dazu liest du hier.