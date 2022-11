König Charles III. ganz emotional – hier kämpft er mit den Tränen

Emotionale Momente für König Charles III.! Zum ersten Mal seit seiner Amtsübernahme und dem Tod von Queen Elizabeth II. nahm er an dem traditionellen Festival of Remembrace teil.

König Charles III. erinnerte bei der jährlichen Gedenkfeier für die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs an die britischen Kriegstoten – und das erstmals in seiner neuen Rolle als Monarch. In Militäruniform erschien Charles als König und Oberbefehlshaber der britischen Streitkräfte am Cenotaph, einem Kriegsdenkmal in London. Dort legte er einen Kranz aus roten, künstlichen Mohnblumen nieder.

König Charles III. legte auch Kranz für seine verstorbene Mutter nieder

Bereits seit 2017 vertrat der damalige Thronfolger seine Mutter bei dem als Remembrance Day bekannten Gedenktag. Bei der Kranzniederlegung waren auch sein ältester Sohn, Thronfolger Prinz William, und dessen Frau Kate dabei. Der Remembrance Sunday ist in Großbritannien der Höhepunkt einer Reihe von Veranstaltungen zum Gedenken an alle, die in Kriegen ihr Leben verloren haben.

König Charles III. kämpfte beim Festival of Remembrace mit den Tränen. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Wie RTL berichtet, legte er am Kriegerdenkmal auch ein Andenken an seine verstorbene Mutter Queen Elizabeth II. nieder – und kämpfte dabei augenscheinlich mit den Tränen!

Besonders rührend: Während der Veranstaltung wurde in der Royal Albert Hall ein Video der verstorbenen Königin abgespielt. Dort spricht sie von einem „enormen Beitrag“ der britischen Streitkräfte zum „Ansehen und Ruf“ Großbritanniens. (mit dpa)