König Charles III.: Düsteres Bild zeichnet sich ab – er könnte „vollständig verschwinden“

Am 6. Mai 2023 wurde Charles in der Westminster Abbey offiziell zum König gekrönt. Seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 hat er als Thronfolger aber bereits unmittelbar danach die Verantwortung übernommen. Seither soll er laut Medienberichten im Schnitt weitaus mehr Termine wahrgenommen haben als seine Mutter.

Doch ein Royals-Experte macht jetzt eine beunruhigende Prognose zu König Charles III. Und die besagt, dass er Gefahr läuft, „vollständig zu verschwinden.“

König Charles III.: Düsteres Bild zeichnet sich ab

König Charles‘ historische Krönung war eine Zeremonie voller Rituale und voller Glanz, schaffte eine Einheit im Land. Doch dieser Optimismus soll in den Augen von Royals-Autor Clive Irving in ein Gefühl der Gleichgültigkeit gegenüber dem König übergegangen sein.

++ Kate Middleton und Prinz William sind im Zwiespalt – ER ist der Grund ++

Im Interview mit „Daily Express US“ zeichnete der Autor von „The Last Queen“ und königlicher Kolumnist bei „The Daily Beast“ laut dem britischen „Express“ ein insgesamt düsteres Bild der aktuellen Lage. Seiner Meinung nach sei Charles „vom völligen Verschwinden bedroht“, da er „Schwierigkeiten hat, mit der britischen Öffentlichkeit in Kontakt zu kommen.“

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Irving: „Wenn Charles auftaucht, verbindet er sich nicht. Ich habe es zum Zeitpunkt der Krönung sehr stark gespürt, dass er während der gesamten Zeremonie fast mürrisch wirkte.“ Und weiter sagt er: „Es ist fast so, als ob er Gefahr läuft, komplett aus dem öffentlichen Bewusstsein zu verschwinden.“

Nach dem Tod seiner Mutter im September letzten Jahres musste König Charles III. große Fußstapfen füllen. Queen Elisabeth II. war 70 Jahre lang im Amt tätig und machte sich in dieser langen Zeit bei der Nation beliebt. „Das Auffälligste im Moment ist, dass nach einem Jahr verblüffend deutlich geworden ist, wie brillant die Königin in ihrem Amt war und wie schlecht er in seinem Amt ist“, findet der Royals-Experte weiter.

Auch spannend:

Die Queen habe über das Fernsehen oder live mit Menschen persönlich Kontakt aufgenommen, was Charles so nicht schaffe.

Tom Bower, Autor von „Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors”, hat eine ähnliche Meinung wie Irvin. Im „Daily Express US“ erklärt er: „Charles‘ Beliebtheit ist eindeutig nicht mit der seiner Mutter vergleichbar. Aber die Monarchie ist immer noch beliebt.“