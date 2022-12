König Charles III. nimmt nicht mehr ab, wenn Prinz Harry anruft – der Grund zerreißt einem das Herz

Dass es mal so weit kommen muss… Das Verhältnis zwischen König Charles III. und seinem jüngeren Sohn Prinz Harry gilt als äußerst angespannt. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. wirkt es gar so, als würde der Riss in ihrer Beziehung nie wieder gekittet werden.

So soll König Charles III. mit voller Absicht die Anrufe seines Sohnes ignorieren und ausschließlich über E-Mails mit Prinz Harry kommunizieren wollen. Ein ziemlich gefühlskalter Umgangston – doch der Monarch hat seine Gründe.

Prinz Harry ist „wirklich enttäuscht“ von König Charles III.

Bis zur letzten Sekunde soll Queen Elizabeth II. versucht haben, den Streit zwischen ihrem Sohn Charles und Enkel Harry zu schlichten. Das berichtet ein Insider der britischen „Sun“. Diesen letzten Wunsch haben die Männer der Königin jedoch nie erfüllen können. Bis heute stichelt Harry gegen das Königshaus, dessen Oberhaupt inzwischen sein eigener Vater ist.

König Charles III. soll unterdessen versuchen, Prinz Harry aus dem Weg zu gehen und weitere Konfrontationen zu vermeiden. Auf Anrufe des 38-Jährigen reagiert er gar nicht mehr, wie Harry im TV-Interview mit Oprah Winfrey offenbart hat. Deshalb wirft er seinem Vater vor, ihn „buchstäblich finanziell abgeschnitten“ zu haben. „Ich bin wirklich enttäuscht, weil er etwas Ähnliches durchgemacht hat. Er weiß, wie sich dieser Schmerz anfühlt. Natürlich werde ich ihn immer lieben. Aber es ist viel passiert und der Schmerz sitzt tief“, behauptet Prinz Harry.

König Charles III. traut Sohn Harry nicht mehr über den Weg

Auch Queen Elizabeth II. soll er noch anvertraut haben, dass sich Charles weigere, mit ihm zu telefonieren. „Harry sagte ihr, dass Charles seine Anrufe nicht mehr annahm“, so der Insider. Selbst sein Bruder Prinz William soll kein Wort mehr mit Harry sprechen wollen. Der Grund: Die Royals können dem Aussteiger und seiner Frau Meghan Markle einfach nicht mehr trauen.

„Mitglieder der Familie, darunter auch William, hatten aufgehört, mit Harry zu sprechen, als sie von seinem Buch-Deal erfuhren, weil sie befürchteten, dass das, was sie sagten, in der Presse landen könnte“, heißt es. Deshalb bestehe König Charles III. darauf, dass sein Sohn ihm ausschließlich E-Mails schreibe. So kann er schließlich genau überprüfen, welche Aussagen er gegenüber Harry getätigt hat. Diese Vorsichtsmaßnahme sagt wohl alles über die zerrüttete Vater-Sohn-Beziehung aus. Das hätte Prinzessin Diana (†36) sicherlich nie gewollt.

Prinz Harrys Memoiren erscheinen am 10. Januar 2023 unter dem Titel „Spare“, was übersetzt so viel wie „Ersatzteil“ bedeutet. Dabei handelt es sich um eine Anspielung auf die Redewendung „The heir and the spare (dt.: der Erbe und der Ersatz)“. Demnach scheint sich Prinz Harry als Zweitgeborener stets im Schatten seines großen Bruders Williams gefühlt zu haben.