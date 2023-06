König Charles III.: Angst um Gesundheit! Er trifft eine riskante Entscheidung

Die Royals haben wieder Grund zu feiern. Nach der Krönung von König Charles III., gehen die Feierlichkeiten weiter. Die Briten jetzt ehren ihren König mit der „Trooping the Colour“-Parade zum Geburtstag von Charles am Samstag (17. Juni). Zu diesem Anlass lässt er sogar eine alte Tradition aufleben.

Seitdem er die Krone auf dem Kopf trägt und das Zepter in der Hand hat, hat König Charles III. einige Änderungen an den königlichen Tradition vorgenommen. So auch zu der „Trooping the Colour“-Parade anlässlich seines Geburtstags. Doch diese ist nicht ganz risikofrei.

König Charles III. steigt aufs Pferd

Nach 37 Jahren bekommen die Briten wieder eine alte Tradition zu sehen. Denn König Charles III. wird durch die Straßen reiten (Der Westen berichtete). Das geschah das letzte Mal während der Regentschaft von Königin Elizabeth II. Diese hörte während der Parade 1986 mit dem Reiten auf, als sie 60 Jahre alt war. Das sind stolze 15 Jahre jünger als Charles heute.

Ab 1986 wählte die Queen ein anderes Fortbewegungsmittel und stieg von da an lieber in eine gemütliche Kutsche. Doch der Vater von Prinz Harry und William nimmt die Zügel in diesem Jahr wieder selbst in die Hand. Hinsichtlich seiner Gesundheit ist das allerdings bedenklich.

Hitze, Anstrengung und Vorerkrankungen

Gleich mehrere Faktoren stellen ein Risikio für den 74-Jährigen dar. Zum einen wäre da die Hitze. Denn am Samstag (17. Juni) soll es nicht nur hierzulande sehr warm werden, sondern auch in England. Temperaturen bis zu 26 Grad werden vorhergesagt. Da dürften sportliche Aktivitäten, wie eben das Reiten, alles andere als leicht sein.

Außerdem ist König Charles III. vorbelastet. Seit Längerem leidet das britische Oberhaupt an einer notorisch schlechten Rückenerkrankung, die durch einen ganzen Tag auf dem Pferd nicht unbedingt besser werden dürfte.