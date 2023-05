König Charles III: Große Angst am Palast – es geht um Prinz Harry

Es ist das wohl historischste Ereignis in diesem Jahr: Die Krönung von König Charles III. In Großbritannien werden bereits Straßen mit britischen Flaggen verziert, darüber hinaus Partys geplant. Kurzum: Das Land befindet sich im Ausnahmezustand. Nur wenige Tage zuvor kam es am Dienstagabend außerdem bereits zu einem Großeinsatz am Buckingham Palast (hier liest du alles darüber >>>).

Doch so sehr das Volk und wohl auch König Charles II. selbst der Zeremonie am Samstag (5. Mai) entgegenfiebern, so groß hat man im Palast jetzt offenbar auch Angst. Der Grund dafür ist König Charles‘ jüngster Sohn Prinz Harry.

König Charles III: Große Angst am Palast – wegen Prinz Harry

Lange wurde darüber spekuliert, ob Prinz Harry nach den vergangenen Skandalen überhaupt bei der Krönung seines Vaters dabei sein wird. Das Verhältnis zwischen den britischen Royals und Harry und seiner Frau Meghan Markle ist schließlich immer noch zerrüttet, nachdem Harry seine Geschichte als Royal im Buch „Spare“ öffentlich ausbreitete. Seine königliche Familie kam dabei nicht gerade gut weg.

Jetzt, wo laut eines Palastsprechers aber offiziell klar ist, dass Prinz Harry – ohne seine Frau und den gemeinsamen Kindern – zur Krönung anreist, gibt es seitens der Organisatoren dennoch große Bedenken. Diese beschweren sich laut dem britischen „Express“ darüber, dass es wie „der Versuch ist, mit dem Mars zu kommunizieren“, wenn man Details über den Herzog von Sussex bestätigt bekommen will.

König Charles III.: Organisatoren besorgt

Es herrscht offenbar ein Mangel an Informationen über Harrys Besuch, was die Organisatoren wohl wütend macht. Sie fürchten, dass „alles passieren könnte“. Auch, dass Prinz Harry doch noch in letzter Minute absagt. Noch immer sei nicht klar, „wann er kommt, wo er bleibt, wann er zurückreist und ob er mit seiner Sitzposition zufrieden ist“, heißt es beim „Express“ unter Berufung der „Mail on Sunday“.

Dennoch gehen die Planer jetzt davon aus, dass der Prinz am Samstag wirklich kommt. Angenommen wird, dass er am frühen Samstag mit dem Privatjet anreisen könnte und am späten Nachmittag schon wieder abfliegt. Doch das sind nur Spekulationen.

Ob und wann genau König Charles‘ Sohn bei seinem wichtigen Event erscheint, wird sich spätestens am selbigen Tag zeigen.