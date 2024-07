König Charles III. hat ein für alle Mal genug – damit soll jetzt Schluss sein

Diese Nachricht war ein Schock für die Briten: König Charles III. hat Krebs! Jetzt muss sich der Monarch schonen, Stress möglichst vermeiden. Als König ist das natürlich keine einfache Aufgabe.

Doch König Charles III. ist nicht nur wegen seiner Krankheit belastet. Auch der Stress mit seinem Sohn Prinz Harry macht ihm als Vater natürlich zu schaffen. Nach dem Megxit, dem skandalösen Interview mit Oprah Winfrey und einem Enthüllungsbuch ist das Verhältnis zwischen den beiden zerrüttet. Jetzt hat Charles ein für alle Mal genug!

König Charles III.: Krebs-Erkrankung bewegt ihn zu wichtigem Schritt

König Charles III. ist mit seiner Geduld am Ende

Der 75-Jährige möchte sich nicht mehr ständig Gedanken um Harry und dessen Ehefrau Meghan Markle machen. Das berichtet das englischsprachige Medium „Mirror“ und beruft sich dabei auf Aussagen von Robert Hardman, Autor von „Charles III: New King. New Court. The Inside Story“. „Natürlich ist der König sehr traurig über Harry und Meghan, aber es gibt ein Gefühl der Verzweiflung, dass er getan hat, was er konnte, und jetzt, wo er König ist, gibt es viele weitere Dinge, über die er nachdenken muss“, sagt der Experte.

Charles hat alles gegeben, wollte immer ein offenes Ohr haben. Langsam, aber sicher reißt dem angeschlagenen König der Geduldsfaden! „Jetzt sagt er nur: ‚Ich will nicht wissen, was das Problem ist. Ich mache einfach mit meinem Leben weiter.‘“

