Sorge um König Charles III.: „Weiß nicht, was der König noch tun kann“

Die Gräben, sie werden mit jedem Tag tiefer. Es ist eines DER Gesprächsthemen in royalen Kreisen: Können König Charles III. und sein Sohn Prinz Harry noch einmal zusammenfinden? Und falls ja, wie soll das gehen? Die Kolumbien-Reise, die Harry mit seiner Frau Meghan Markle antrat, sie soll, so wollen es royale Insider wissen, für mächtig Ärger im Buckingham Palast gesorgt haben. Und nun kommt noch ein weiterer Fauxpas des Duke of Sussex ans Licht.

Berichtete doch die „Times“, dass Prinz Harry anlässlich seines England-Besuches zum zehnten Jahrestag der „Invictus Games“ in den Buckingham Palast eingeladen worden war. So soll Harry angeboten worden sein, in den königlichen Gemächern seine Zeit zu verbringen. Dies jedoch soll er abgelehnt haben, quartierte sich lieber in einem Hotel ein.

Wann endet der Streit zwischen König Charles III. und Prinz Harry?

Ein Aufenthalt im Buckingham Palast, er hätte den positiven Nebeneffekt gehabt, dass Charles nicht weit gewesen wäre, es trotz diverser Verpflichtungen vielleicht die Möglichkeit gegeben hätte, einander zu sehen. So verriet eine interne Quelle der „Times“: „Er bot Harry an, im Buckingham Palace zu bleiben , aber anscheinend war selbst das nicht gut genug“, und weiter: „Ich weiß nicht, was der König noch tun kann.“

Die Quelle nannte die Entscheidung von Harry „seltsam“, „auch im Hinblick auf das Treffen mit seinem Vater hätte es mehr Sinn ergeben, da es für den König einfacher gewesen wäre, seinen Sohn zu sehen, wenn sie in der Nähe geblieben wären.“

Und so scheint die Lage immer verfahrener. So dürfte auch das Interview, das Harry und Meghan vor Kurzem in der „CBS Sunday Morning Show“ gegeben haben, nicht gerade zur Entspannung der Lage beigetragen haben. Ob es jemals zu einer vollständigen Aussprache oder gar Versöhnung zwischen Prinz Harry und König Charles III. kommen wird? Das kann nur die Zeit zeigen.