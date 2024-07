König Charles III.: Panne vor laufender Kamera – Mitarbeiter muss sofort eingreifen

König Charles III. gehört mitunter zu den einflussreichsten und bekanntesten Menschen der Welt. Wenn er öffentlich auftritt, dann sind alle Augen auf ihn gerichtet. Aber auch ein König bleibt von Patzern und Pannen nicht verschont – das bekam der 75-Jährige jetzt am eigenen Leib zu spüren.

Auftritte in der Öffentlichkeit stehen für König Charles III. regelmäßig auf der Tagesordnung. Am Mittwoch (17. Juli) nahm der Brite an der zweiten Parlamentseröffnung seiner Regentschaft teil – und dabei unterlief ihm eine Panne vor laufenden Kameras! Ein Mitarbeiter musste Charles sofort zur Hilfe eilen.

+++Royals: Nach Krankenhaus-Drama – William und Kate richten deutliche Worte an Prinzessin Anne+++

König Charles III.: DAS sollte ihm zum Verhängnis werden

Zu der Parlamentseröffnung musste natürlich die passende Kleidung her. Charles präsentierte sich in aufwendiger Staatsrobe inklusive Krone. Doch das sollte ihm später zum Verhängnis werden, wie ein Video auf Tiktok zeigt.

In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie sich Charles auf einen prachtvollen Thron setzt. Doch sein Umhang will nicht so, wie es der König gerne hätte. Etwas unbeholfen versucht er sich den schweren Stoff von den Armen zu schütteln. Doch das klappt nicht wirklich. Sofort greift ein Mitarbeiter ein, hängt das Stück Stoff über die Armlehne des Thrones. Auch bei einem König läuft eben nicht immer alles glatt.

+++König Charles: Nach Marmeladen-Drama mit Meghan Markle – „Ein Haufen Unsinn“+++

Auch Kate Middleton patzte vor den Kameras

Und auch eine Prinzessin bleibt von kleineren Schnitzern nicht verschont. Nach ihrer Krebs-Diagnose zeigt sich Kate Middleton zunehmen wieder in der Öffentlichkeit. Erst kürzlich tauchte sie in Wimbledon auf. Dort kam es während der Siegerehrung zu einem unangenehmen Moment.

Nach dem Match hatten der Sieger Carlos Alcaraz und die Prinzessin von Wales die Gelegenheit zu einem kurzen Gespräch. Was dann vor laufenden Kameras geschah, kannst du hier nachlesen.