König Charles III: Klatsche kurz vor der Krönung! So stellt sich sein Volk jetzt gegen ihn

Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. im September 2022 wurde aus Prinz Charles über Nacht König Charles III. Seitdem ist das neue Oberhaupt Englands mit Königstitel schon weit gereist. Ende März war Charles noch mit Ehefrau Camilla in Hamburg und Berlin zu Gast. Was für Royals-Fans in Deutschland ein Großevent war, war ein Sonntagsausflug verglichen mit dem, was König Charles III. Anfang Mai in London erwartet.

Denn die offizielle Krönung des Monarchen steht an (Hier mehr dazu). Am 6. Mai soll das offizielle Spektakel vonstattengehen. Das Programm steht, die Unklarheiten über die Teilnahme von Prinz Harry sind geklärt und doch gibt es jetzt kurz vor dem Mega-Event unschöne Nachrichten und das ausgerechnet von seinem eigenen Volk.

König Charles III. – Briten wollen nicht zahlen

Wenn es für viele auch ein Relikt aus alten Zeiten ist, bedeuten die Royals dem britischen Volk augenscheinlich viel. Wie sonst ließe sich die enorme Anteilnahme am Tod von Queen Elizabeth II. erklären. Um ihr die letzte Ehre zu erweisen, standen Menschen tagelang an und trotzten Wind und Wetter.

Als es jetzt aber darum geht, für König Charles III. den Geldbeutel zu öffnen und die Krönung zu finanzieren, zeigt sich mehr als die Hälfte der Briten alles andere als begeistert. Das geht aus einer, am Dienstag (18. April) veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsunternehmens YouGov hervor.

Kosten für Krönung von König Charles III. noch unklar

Demnach sagten 51 Prozent der Befragten, die Krönungsfeier solle nicht von der Regierung, also von Steuergeldern, bezahlt werden. Genaue Angaben zu den Kosten der Veranstaltung sind bislang noch nicht öffentlich. Experten gehen allerdings von einer Summe in Höhe von mehreren zehn Millionen Pfund aus. Entscheidend dafür sind auch die enormen Sicherheitsvorkehrungen, die für den Anlass benötigt werden. Und auch der für den Anlass anberaumte zusätzliche Feiertag bringt zusätzliche Kosten mit sich.

Wie teuer eine solche Feierlichkeit werden kann, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Als Queen Elizabeth II. 1953 in Westminster Abbey die Krone aufgesetzt wurde, zahlte man 912.000 Pfund. Das entspricht heute in etwa einer Summe von 20,5 Millionen Pfund, also 23,2 Millionen Euro.