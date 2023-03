König Charles III.: Sorge um den Royal – Reise abgesagt

Sorge um den König! Im Mai steht für König Charles III. endlich die große Krönung an. Nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 ist der 74-Jährige automatisch zum Staatsoberhaupt geworden. Eine Rolle, auf die er sich schon sein ganzes Leben lang vorbereitet hat.

Kurz vor seiner Zeremonie muss König Charles III. jedoch eine bereits geplante Reise absagen. Schon im vergangenen November kursiert das Gerücht, der Monarch leide unter einer Herzschwäche (Mehr dazu hier). Insider vermuten, es sei nicht unwahrscheinlich, dass schon bald sein Sohn Prinz William den Thron besteigen werde.

Hohes Verletzungsrisiko: König Charles III. darf nicht in den Ski-Urlaub

Aktuell freut sich König Charles III. aber erst einmal selbst darauf, zum König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie der 14 Commonwealth Realms ernannt zu werden. Die Krönung soll am 6. Mai in der Westminster Abbey stattfinden und fällt damit ausgerechnet auf den Geburtstag seines Enkels Archie.

Bis es so weit ist, muss sich König Charles III. mächtig zurücknehmen, wie die „Daily Mail“ berichtet. Da der Palast auf Nummer sicher gehen und einer Verletzung oder Krankheit des 74-Jährigen vorbeugen möchte, soll der Vater von William und Harry zunächst die Füße stillhalten. Das bedeutet auch, dass die alljährliche Reise in die Schweiz ausfällt. Seit rund 45 Jahren fliegt der Brite jedes Frühjahr im Februar oder März für einen Ski-Urlaub in unser Nachbarland.

Da das Verletzungsrisiko auf der Piste bekanntlich sehr hoch ist, habe König Charles III. diese Tradition in diesem Jahr jedoch ausfallen und den Urlaub absagen müssen. Bitter! Doch wer auf den Thron will, muss offenbar einige Opfer bringen.

Weitere News:

Unterdessen ist noch immer unklar, ob sein Sohn Prinz Harry zur Krönung von König Charles III. erscheinen wird. Zunächst ist behauptet worden, dass er und seine Frau Meghan Markle in den USA bleiben werden. Zum einen, da ihr eigener Sohn Archie seinen Geburtstag feiert, zum anderen, weil sich das Verhältnis zwischen ihnen und den Royals stetig verschlechtert. Nun soll Charles aber doch alles daran setzen, dass Harry am Mai in London ist. Wir dürfen gespannt bleiben.