König Charles III. hat dringende Bitte an Prinz William – es geht um Kate Middleton

Diese Nachrichten sorgten für einen echten Schock bei den Royals und dem britischen Volk: König Charles III. hat Krebs und Prinzessin Kate Middleton musste sich einer Bauch-Operation unterziehen. Der König äußerte eine dringende Bitte an seinen Sohn Prinz William.

William durchlebt aktuell eine schwere Zeit: Sowohl sein Vater als auch seine Frau sind gesundheitlich angeschlagen. Die royalen Pflichten lasten jetzt also auf der Schulter des Thronfolgers. Doch König Charles III. hat einen ganz anderen Rat an seinen Sohn: Er soll sich von seinen königlichen Pflichten zurückziehen und für Kate Middleton und seine Familie da sein.

König Charles III. will, dass sein Sohn Zeit mit Familie verbringt

Kurz nach Kates OP nahm sich William eine Auszeit. Dann kehrte der 41-Jährige jedoch zu seinen Pflichten zurück. Laut einer Insiderin war es König Charles, der seinen Sohn dazu ermutigte, für seine Familie da zu sein, anstatt sich auf seine royalen Aufgaben zu fokussieren. Das berichtet das englischsprachige Medium „GB News“.

„Ich denke, Charles hat William ermutigt, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, und hat auch zu William gesagt: ‚Ich möchte nicht, dass du irgendwelche königlichen Pflichten übernimmst, bis du es unbedingt musst‘“, wird die Insiderin zitiert. Prinz William solle das Glück mit seiner jungen Familie so lange er kann genießen. Königliche Pflichten habe er noch viele Jahre zu erfüllen.

Kate Middleton erholt sich von Bauch-OP

„Er möchte, dass William seine Frau und seine Familie so sehr genießen kann, wie es ihm im Rahmen seiner Tätigkeit möglich ist“, heißt es weiterhin von der Insiderin.

Aktuell erholt sich Kate Middleton im Adelaide Cottage in Windsor von ihrer OP und wird voraussichtlich frühestens nach Ostern wieder ihre royalen Pflichten übernehmen. Die Prinzessin wurde in der London Clinic behandelt, dem gleichen Ort, an dem König Charles wegen seiner vergrößerten Prostata behandelt wurde.