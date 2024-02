König Charles‘ Zustand nach OP: Beim Termin rutscht es Camilla heraus

Es war wohl einer der größten Schocknachrichten des Jahres für alle Royals-Fans: König Charles III. musste ins Krankenhaus! Dort wurde der 75-Jährige nämlich operiert. Dem regierenden Monarchen aus England wurde eine vergrößerte Prostata diagnostiziert, welche einen Eingriff erforderte. Am Montag (29. Januar) wurde er dann nach drei Tagen Aufenthalt entlassen. Doch wie geht es dem Vater von Prinz William und Harry heute? Seine Frau Camilla plaudert es nun bei einem Termin aus. Ihre Reaktion spricht Bände.

König Charles: Camilla spricht über Gesundheitszustand

König Charles III. wurde in “The London Clinic” in Marylebone behandelt. Und er war dort nicht alleine: Auch seine Schwiegertochter Kate Middleton befand sich zur gleichen Zeit dort in Behandlung (wir berichteten). Als er entlassen wurde, warteten bereits zahlreiche Schaulustige vor dem Eingang, um einen Blick auf den Monarchen zu erhaschen.

Lächelnd und winkend machte er sich in einem Auto davon. Es schien ihm gutzugehen. Nun spricht auch seine Gattin über den Gesundheitszustand des Königs. Bei der Eröffnung eines neuen Maggie-Krebshilfezentrums im Royal Free Hospital im Nordwesten Londons verriet sie, wie es hinter den Kulissen aussieht.

Wie geht es König Charles?

Bei dem offiziellen Besuch wird Camilla von dem britischen Geschäftsmann Sir Gerald Ronson empfangen. Da es sich in England seit Tagen nur um ein Thema dreht, dem Gesundheitszustand des Königs, fällt er direkt mit der Tür ins Haus und fragt danach. Die 76-Jährige antwortet ihm offen und ehrlich.

„Er kommt voran und gibt sein Bestes“, sagt sie im Gespräch mit den Anwesenden. Der König von England ist also auf dem Weg der Besserung! Was ein Glück.