König Charles III.: Schreckmoment in Kenia – plötzlich geht alles ganz schnell

Einer der Vorteile als König ist, es die ganze Welt bereisen zu dürfen. Ein Privileg, das nun auch König Charles III. genießen darf. Zusammen mit seiner Frau Queen Camilla befindet sich der Royal auf Staatsbesuch in Kenia. Sie wurden am Dienstag (31. Oktober 2023) von Kenias Präsident William Ruto mit militärischen Ehren empfangen.

Großbritanniens Geschichte ist eng mit der Kenias verbunden. Eine Reise mit fröhlich winkenden Menschen und tanzenden Kindern wie beim königlichen Staatsbesuch in Deutschland wird es allerdings eher nicht.

König Charles III.: Besuch unter schwierigen Umständen

Deutschen ist das ostafrikanische Land vor allem als Urlaubsziel mit schönen Stränden ein Begriff. Es gilt als einer der fortschrittlichsten Staaten auf dem Schwarzen Kontinent. Kenia war eine britische Kolonie und ist seit 1963 unabhängig.

Von König Charles III. wird erwartet, brutale Geschehnisse aus der Kolonialzeit aufzuarbeiten und sich demütig zu zeigen. Von royalem Glanz wird also nur wenig zu sehen sein. In diesem Zusammenhang besucht das Königspaar am zweiten Tag seiner Reise einen Kriegsfriedhof in der Hauptstadt Nairobi.

König Charles III.: Schrecksekunde auf dem Friedhof

Auf dem Weg zu einem Ehrenmal passiert es: Ein Fuß des Königs verfängt sich unter einem Teppich aus Kunstrasen. König Charles der III. verliert kurz den Halt und droht zu stürzen. Nicht auszudenken, wenn sich der 74-Jährige ernsthaft verletzen würde.

+++ Weitere Meldungen zum den Royals findest du hier +++

Doch der Monarch fängt sich sofort wieder und lässt sich den kurzen Schreck nicht anmerken: Beiläufig setzt er seine Sonnenbrille auf und geht scheinbar unbehelligt weiter, wie die britische Zeitung „Daily Mail“ online berichtet.

Mehr News:

Im Anschluss an den Zwischenfall konnte der König wie gewohnt seinen royalen Pflichten nachgehen. Charles III. überreichte einem 117-jährigen Kriegsveteranen einen Gedenkorden. Samwel Nthigai Mburia – der nach eigenen Angaben 1906 geboren wurde und als einer der ältesten Menschen der Welt gilt – diente während des Zweiten Weltkriegs in der britischen Armee.