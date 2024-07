König Charles III.: Die Kassen klingeln – jetzt wird sich was gegönnt

An Geld mangelt es König Charles III. und den englischen Royals nicht. Neben dem Geld der Steuerzahler finanzieren sie sich unter anderem aus Eintrittsgeldern verschiedener Paläste sowie eigener Unternehmungen.

Trotz der finanziell guten Aufstellung will man keinesfalls protzen und das Volk verärgern. Jede Ausgabe wird daher genauestens geprüft und im Vorhinein abgewogen. Nur was absolut notwendig ist, wird beschafft, so wie jetzt auch wahrer Luxus!

König Charles III.: Diesen Luxus will der Monarch beschaffen

Ganz oben auf der Kaufliste von König Charles III. stehen aktuell zwei Helikopter, berichtet „hello!“. Schon bald sollen sie den Mitgliedern der Königsfamilie für offizielle Termine zur Verfügung stehen und die alten Sikorsky-Hubschrauber ersetzen, die nach 15 Jahren ausgedient haben.

Stattdessen sollen die Royals künftig mit Modellen vom Typ AgustaWestland AW139 auch abgelegene Regionen im Vereinigten Königreich erreichen. Was zunächst vielleicht nach purem Luxus klingt, ist für die arbeitenden Familienmitglieder des Monarchen von enormer Bedeutung.

Das könnte bei den neuen Anschaffungen eine Rolle gespielt haben

Ihr teils straffer Terminkalender, mit Verpflichtungen verstreut in ganz Großbritannien, erfordert eine oftmals schnelle An- und Abreise, die ohne Helikopter gar nicht machbar wäre. Für König Charles III. und seine Familie sind die fliegenden Gefährte also kein teurer Spaß, sondern Mittel zum Zweck, um ihre Aufgaben zu erfüllen.

In Zukunft werden die Hubschrauber-Flüge der Royals deutlich weniger schädlich sein, da die neuen Helikopter mit bis zu 50 Prozent nachhaltigem Benzin betrieben werden können. Ein Aspekt, der besonders dem als umweltbewusst geltenden König wichtig gewesen sein dürfte.

Ebenfalls eine Rolle könnte bei der Beschaffung der neuen Helikopter das Thema Geld gespielt haben. Neuen Angaben zufolge stiegen die offiziellen Jahreseinnahmen der Monarchie nämlich um über 45 Millionen Pfund auf mehr als 130 Millionen Pfund. Die Kassen klingeln also und zusätzliches Budget für kostspielige Ausgaben wie Hubschrauber ist vorhanden.