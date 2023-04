König Charles III. bricht mit jahrelanger Tradition – das gab es so noch nie

Das britische Königshaus ist für seine uralten Traditionen bekannt, die von Generation zu Generation weitergetragen werden. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. änderte sich jedoch einiges. Mitverantwortlich dafür ist unter anderem König Charles III., der im Mai zum neuen Staatsoberhaupt gekrönt wird.

Mit König Charles III. bricht eine neue Ära im Königshaus an. So entscheidet der Vater von Prinz William und Prinz Harry sich beispielsweise dafür, dass seine Krönungszeremonie zwar gewisse traditionsreiche Kernelemente beinhalten, jedoch auch der moderne Zeitgeist berücksichtigt wird. An dem Konzept scheint er auch über die Krönung hinaus festzuhalten, wie jetzt bekannt wird.

König Charles III.: Nach Banknoten folgen Briefmarken

Nachdem die offiziellen Banknoten mit dem Gesicht von König Charles III. präsentiert wurden, folgen nun die ersten Briefmarken, auf denen der Monarch abgebildet ist. Und auch da bleibt er seinem Mix aus Tradition und Moderne treu, wie die Royal Mail jetzt bestätigt.

So sei der König von England ebenfalls „wie die Königin scherenschnittartig im Profil zu sehen, er blickt nach links – wie alle Monarchen seit der ersten Briefmarke weltweit, der „Penny Black“ mit Queen Victoria von 1840.“

König Charles III. mit Neuerung auf Briefmarken

Doch eine Besonderheit haben die Briefmarken dann doch. Anders als die Regenten vor ihm, trägt König Charles III. auf dem Abbild keine Krone und sorgt damit für eine Premiere. Diese Änderung stehe ebenfalls unter dem Konzept der Moderne.

Doch was ist mit den alten Scheinen und Briefmarken, die noch mit dem Abbild von Queen Elizabeth II. versehen sind? Die sind natürlich auch weiterhin gültig. Der König soll sogar extra darauf hingewiesen haben, dass die alten Bestände ihre Gültigkeit nicht verlieren. Damit versucht er, die Entsorgung dieser zu verhindern.

Mehr News:

Ende März 2023 waren König Charles III. und seine Frau Camilla in Deutschland zu Besuch, genauer gesagt in Hamburg und Berlin. Der Monarch hielt sogar eine Rede im Bundestag, die stellenweise für Gelächter gesorgt hat.