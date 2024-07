Nach knappem England-Sieg – König Charles III. stellt klare Forderung

Am Mittwochabend (10. Juli) war alles klar: England bezwingt die Niederlande mit 2:1 und zieht somit ins EM-Finale ein. Dort trifft die Mannschaft von Gareth Southgate dann auf die Spanier – für die britischen Fans wohl das Top-Spiel des Jahres. Und nicht nur Fußball-Verrückte fiebern der alles entscheidenden Partie entgegen.

Auch die Royals haben ein Auge auf ihre Fußball-Mannschaft. Nach dem Last-Minute-Sieg von England meldet sich nun König Charles III. offiziell zu Wort und stellt dabei eine klare Forderung an die englische Nationalmannschaft.

König Charles III. gratuliert englischer Mannschaft

Damit hätte wohl keiner gerechnet: Nach schwächelnder Leistung und wenigen Toren schafft es England tatsächlich in das EM-Finale! Grund zur Freude für alle Fans – und auch für die britischen Royals. Kurz nach Abpfiff der Partie am Mittwochabend (10. Juli) meldet sich König Charles III. zu Wort.

+++ Sorge um König Charles‘ Schwester: Prinzessin Anne in Klinik – jetzt herrscht Gewissheit +++

Auf Instagram gratuliert der britische Regent der Nationalmannschaft mit folgenden Worten: „Meine Frau und ich schließen uns unserer ganzen Familie an und gratulieren Ihnen herzlich zum Erreichen des Finales der U.E.F.A.-Europameisterschaft – und unsere besten Wünsche für das Spiel am Sonntag.“ Allerdings hat Charles auch eine eindringliche Bitte an die Fußball-Stars.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

König Charles III. hat deutliche Botschaft

Neben der Freude über das Erreichen des EM-Finales hat König Charles III. eine klare Forderung an das englische Team. In dem Statement richtet er das Wort direkt an die Spieler: „Wenn ich Sie ermutigen darf, sich den Sieg zu sichern, bevor es irgendwelche Wunderziele in letzter Minute oder ein weiteres Strafdrama braucht, bin ich sicher, dass die Belastungen auf die kollektive Herzfrequenz und den Blutdruck der Nation stark gemindert würden!“

+++ König Charles: Nach Marmeladen-Drama mit Meghan Markle – „Ein Haufen Unsinn“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Bleibt abzuwarten, ob die englische Fußballmannschaft es schafft, dieser Bitte nachzukommen. Darüber hinaus dürfte es am Sonntagabend (14. Juli) nicht nur auf dem Rasen des Berliner Olympiastadions spannend werden. Viele werden auch einen Blick auf die Ränge werfen und schauen, welche Royals zum EM-Finale erscheinen werden.