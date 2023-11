König Charles III.: Schmerzhafte Erinnerung – es geschah vor 46 Jahren

Wenn man König Charles III. und seine Camilla so sieht, man könnte meinen, die beiden gingen schon seit jeher gemeinsam durchs Leben. So vertraut, so innig wirkt das britische Königspaar. Doch wer sich ein wenig mit der jüngeren britischen Monarchie-Geschichte auskennt, der weiß, dass es das Paar nicht immer leicht hatte.

Hatte sich König Charles III. doch zunächst, damals natürlich noch als Prinz Charles, mit Diana Frances Spencer vermählt, der Frau, die später als Lady Di und Königin der Herzen eine ganze Nation verzaubern sollte. Und eines solch tragischen Todes starb.

König Charles III. und Diana: Erstes Treffen im November 1977

In diesen Tagen jährt sich das Kennenlernen von Diana und Charles. Im November 1977 war es, dass sich Diana und der britische Prinz das erste Mal über den Weg liefen. Bei einer Jagdgesellschaft auf dem Familiensitz der Spencers traf sich das Paar das erste Mal. Die junge Frau passte nach Ansicht des britischen Königshauses perfekt. Schließlich waren die Spencers eine der führenden Adelsfamilien Englands, zudem war es Voraussetzung, dass die künftige Braut des Prinzen eine protestantische Erziehung erhalten hatte und zudem Jungfrau war. Zwei Punkte, die auf Diana zutrafen.

Und so begann das Paar, sich zu treffen. Ein paar Jahre später traf man sich auf einer Veranstaltung in Sussex, im Februar 1981 wurde die Verlobung verkündet, dabei hatte sich das Paar lediglich dreizehnmal getroffen, bevor Charles Diana den Antrag machte.

Eine Ehe im Scheinwerferlicht

Am 29. Juli 1981 heiratete das Paar. 3.500 Menschen waren in der Londoner St. Paul’s Cathedral, als sich Charles und Diana das Ja-Wort gaben. 750 Millionen Menschen schauten im TV zu, zwei Millionen Schaulustige säumten die Straßen.

Die Ehe der beiden, sie war gläsern, jedes Missgeschick, jede Differenz wurde öffentlich ausgeschlachtet. Vor allem für die sensible Diana ein Graus. Diana litt an Depressionen. 1992 wurde die Trennung des Paares bekannt gegeben. Fünf Jahre später endete das Leben der Königin der Herzen am 13. Brückenpfeiler im Tunnel der Pont d’Alma in Paris.