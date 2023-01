König Charles III. kommt nach Deutschland: SIE können sich freuen

Prinz Harry und sein Enthüllungsbuch „Spare“ (Deutsch: Reserve) sorgen aktuell weltweit für Schlagzeilen. Und während der royale Aussteiger sich bereits in einem TV-Interview zu den brisanten Inhalten äußerte, schweigt die britische Königsfamilie bislang.

Nicht nur über seinen Bruder Prinz William packt Harry aus, sondern auch über seinen Vater, König Charles III. Bei einem öffentlichen Auftritt ließ sich das Oberhaupt der britischen Royals von dem Trubel hinter den Kulissen nichts anmerken. Jetzt sorgt König Charles III. aber für eine Überraschung, denn wie der „Stern“ berichtet, soll der Royal in naher Zukunft nach Deutschland kommen.

König Charles III. kommt 2023 nach Deutschland

In demselben Jahr, in dem sein Sohn die Invictus Games in Düsseldorf veranstaltet, soll König Charles III. auch nach Deutschland kommen.

Geplant ist der Besuch für den Zeitraum dem Medienbericht zufolge vom 29. bis zum 31. März. Auf seiner Deutschlandreise stehen die Standorte Berlin und Hamburg. Für Royals-Fans aus Hamburg und Berlin dürfte die Ankündigung für Begeisterung sorgen. Denn während die Briten längst an regelmäßige Auftritte von Mitgliedern der Königsfamilie gewohnt sind, ist die Lage in Deutschland eine ganz andere.

König Charles III. nicht zum ersten Mal in Deutschland

In seiner bisher noch kurzen Amtszeit als neuer König von England ist es sein erster Auftritt in Deutschland. Das letzte Mal war er noch als Thronfolger im Dienst seiner verstorbenen Mutter, Queen Elizabeth II., im Einsatz.

Mehr News:

Als die Corona-Pandemie bereits im vollen Gange war, kam Charles in Begleitung seiner Frau Camilla im November 2020 nach Deutschland. Sein Besuch hatte einen ernsten Hintergrund. Charles nahm an der zentralen Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag teil.

Sechs Monate später betritt dann Prinz Harry wieder deutschen Boden. Vom 9. bis zum 16. September finden die Invictus Games zum ersten Mal in Deutschland statt.