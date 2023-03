König Charles III: Gewusst? Das verbindet den Royal mit einer Amphibie

Royaler Besuch in Deutschland, König Charles III. ist von Mittwoch (29. März) bis Freitag (31. März) auf Staatsbesuch in Berlin und Hamburg. An seiner Seite Queen Consort Camilla, seine Ehefrau. Pünktlich um 14.10 Uhr öffnete sich am Berliner Flughafen die Tür vom königlichen Flieger und Charles und Camilla gaben den Startschuss für das Großereignis. (Hier mehr dazu)

Auf einen solchen Moment musste der Sohn von Queen Elizabeth II. lange warten. Mit dem Tod seiner Mutter wurde er 2022 im Alter von 74 Jahren zum König. Immer schon auf seiner Agenda stand das Thema Umweltschutz. Im Rahmen dessen wurde König Charles III. 2012 sogar eine besondere Ehre zuteil, die bis heute währt.

Forscher benennen Frosch nach König Charles III.

Als er noch als Thronfolger und Prinz von Wales seine Besuche abhielt, entdeckten Forscher eine bis dahin noch unbekannte Frosch-Art in Ecuador. Wie das zoologische Fachmagazin „Zootaxa“ damals berichtete, wurde die Amphibie nach Charles benannt.

„Hyloscirtus princecharlesi“ heißt der Frosch, der in den stark bedrohten Nebelwäldern von Ecuador lebt. Die Namenswahl war alles andere als zufällig, denn der heutige König Charles III. setzte sich schon vor vielen Jahren für den Kampf gegen die tropische Entwaldung und den Artenschutz ein.

So sieht er aus, der Hyloscirtus princecharlesi. Der Frosch, der nach König Charles III. benannt wurde. Foto: IMAGO / agefotostock

König Charles III. schon lange im Umweltschutz aktiv

Mit einer Regenwald-Rettungskampagne versuchte er damals schon die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Thema Umweltschutz zu lenken. In einem Video versammelte er dafür Prominente wie Schauspieler Harrison Ford und den 2014 verstorbenen Robin Williams. Auch der damalige Dalai Lama und seine Söhne Prinz William und Prinz Harry verbreiteten die Botschaft. Ein Frosch übernahm dabei die Rolle des Regenwald-Botschafters.

Bei seinem Berlin-Besuch von 2023 dreht sich kurz nach seiner Ankunft auch gleich alles um das Thema Energiewende und Nachhaltigkeit. Von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gab’s gleich mal lobende Worte für den König und dessen langjähriges Engagement für den Erhalt eines lebenswerten Planeten.