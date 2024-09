König Charles III.: Camillas Sohn macht es nun öffentlich

Für König Charles III. ist die Rückkehr in die Öffentlichkeit nach seiner Krebsdiagnose ein wichtiger Schritt gewesen, um der Welt zu zeigen, dass er durchaus noch die Kraft und Muße hat, zu regieren.

Nächsten Monat ist mit seiner Frau Camilla sogar ein Trip nach Australien und Samoa geplant – ein großer Test für die Ausdauer des Königs. Jetzt spricht Camillas Sohn Tom Parker-Bowles über den Gesundheitszustand von König Charles III. und verrät der Öffentlichkeit, wie es wirklich um ihn steht.

König Charles III.: Camillas Sohn wird deutlich

Camillas Sohn ist Lebensmittelkritiker und Autor und wurde während seiner Promo-Tour für sein neues Kochbuch „Cooking and The Crown“ auf den König angesprochen.

Demnach erklärte er laut dem britischen „Express“, dass sein „Arzt sagt, dass die Behandlung gut verläuft“. Darüber hinaus sprach Parker-Bowles darüber, wie seine Mutter mit der Diagnose zurechtkam. „Sie ist hart im Nehmen, meine Mutter.“

König Charles III.: Reise als Test

Anfang des Jahres wurde bei König Charles III. eine Form von Krebs diagnostiziert, seitdem befindet sich der 75-Jährige in ambulanter Behandlung. Um welche Art von Krebs es sich handelt, ist seitens des Palastes bislang nicht bekanntgegeben worden.

Wie schwierig die anstehende, lange Reise für den König und seine Frau in Anbetracht der Krankheit sein wird, wird sich zeigen. Es könnte eine Art Test für weitere Reisen sein. Charles und Camilla werden am 18. Oktober in Australien ankommen und dort insgesamt sechs Tage verbringen, bevor es weiter auf den Inselstaat Samoa geht, der auch Mitglied im Commonwealth of Nations ist. Am 26. Oktober steht schließlich die Rückkehr nach England an.

Es wird die größte Auslandsreise des Königs seit Beginn seiner Krebsbehandlung im Februar sein.