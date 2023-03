König Charles III. in Berlin: Diese rührende Geste bleibt nicht unentdeckt

Berlin steht am Mittwoch (29. März) kopf, denn König Charles III. ist im Anmarsch. Das Oberhaupt Englands ist mit seiner Frau Camilla, der Queen Consort, auf Deutschlandreise. Zwei Tage dauert sein Berlin-Besuch, am Freitag (31. März) geht’s dann weiter in die Hansestadt Hamburg. (Alle Informationen gibt’s im Überblick bei uns im Liveblog.)

Am Brandenburger Tor wird König Charles III. nicht nur von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sondern auch einer Menge jubelnder Royals-Fans erwartet. Die haben sich bereits in Position gebracht, um dem 74-Jährigen ganz nah zu kommen. Dabei kommt es zu einer rührenden Geste, die allerdings nicht unentdeckt bleibt.

König Charles III. zeigt sich in Berlin volksnah

Der große Deutschlandbesuch bedeutet auch für RTL Großkampftag. Der Kölner Sender kündigte bereits vorab eine Programmänderung zu Ehren des Königs an. Im Studio begleiten Moderatorin Katja Burkard und Royals-Liebhaber und Schlagerstar Ross Antony das Geschehen. Vor Ort ist Adelsexperte Michael Begasse und kommentiert.

Sind die Formalitäten erst mal abgehakt, wartet auf König Charles III. das Bad in der Menge. Zumindest so weit es die Sicherheitsabsperrungen zulassen. Unter den Zaungästen, die dem Royal ganz nah kommen, ist auch ein Mann mit gelber Kappe, der bei all dem Trubel um König Charles III. glatt seine Kopfbedeckung hat fallen lassen.

Royal hilft Zuschauer aus

Eine Tatsache, die dem Royal anscheinend aufgefallen ist. Anstatt arglos über die Kappe hinweg zu steigen, greift Charles selbst nach der Kappe und hebt sie auf. Eine kleine Geste mit großer Wirkung. Denn nicht nur der Zaungast, sondern auch Royals-Experte Michael Begasse ist ganz aus dem Häuschen.

„Ist das charmant, habt ihr das gesehen? Dem Mann ist seine Kappe runtergefallen und der König bückt sich auf die Straße und hebt diese Mütze auf und gibt diesem Mann diese Mütze. Ist das schön? Ist das ein volksnaher König? Also besser kann es nicht sein“, kommentiert er begeistert.

Übrigens: Charles und Camilla erwartet noch ein Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz und ein edles Staatsbankett.