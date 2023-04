König Charles: Angst um seine Gesundheit – Krönung in Gefahr

Am sechsten Mai ist es so weit. Großbritannien darf sich auf eines der größten Ereignisse seit Jahrzehnten freuen. Die Krönung von König Charles III. steht bevor. Es soll ein Freudenfest werden, ein Tag, an dem Millionen Menschen zusammenkommen, um ihren neuen König zu feiern.

Doch die Sorge vor der Krönung am sechsten Mai ist riesig. Selten war die Sicherheit von König Charles III. so groß wie an diesem Tag. Der Grund: Die ganze Welt schaut in diesen Stunden auf London. Und macht die Stadt und die Krönungszeremonie damit zu einem idealen Ziel für Terroristen und Aktivistengruppierungen, wie der „Mirror“ nun berichtet.

Krönung von König Charles in Gefahr

„Die Bedrohung für die Monarchie ist so groß wie seit fünfzig Jahren nicht mehr“, erklärt der ehemalige Chef der „Royal Protection“, Dai Davies, gegenüber der Zeitung. Davies weiter: „Das Gefährdungs-Potenzial ist aufgrund des Aufstiegs irischer Dissidentengruppen und der verstärkten Aktionen von anarchistische Kampagnengruppen extrem hoch. Diese einzigartige Konstellation von Umständen hat den Druck auf Dienste erhöht, die bereits an ihre Grenzen gestoßen sind.“

Demnach seien bereits jetzt Informationen von Streitkräften in Nordirland durchgesickert, die auf mögliche republikanische Angriffe auf die Krönung von König Charles schließen lassen. Des Weiteren bestehe die Gefahr, dass Öko-Gruppierungen die Bühne für sich nutzen könnten, um mit Aktionen auf ihre Sache aufmerksam zu machen. Einen ähnlichen Fall hatte es bereits bei Charles‘ Besuch in Hamburg gegeben, bei dem im Vorfeld das Rathaus von Mitgliedern der „Letzten Generation“ beschmiert wurde. Zudem konnten Eierwurf-Angriffe auf den König in der jüngeren Vergangenheit nur knapp vereitelt werden, berichtet der „Mirror“.

Als wäre das nicht schon genug, seien für den Tag zusätzlich Proteste gegen die Monarchie geplant. Die „Republic Group“ beispielsweise, die sich gegen die Monarchie stark macht, will am sechsten Mai mit mehreren Tausend Menschen am berühmten Trafalgar Square gegen Charles demonstrieren. Ein Sprecher der Gruppe kündigte an: „Wir werden laut, sichtbar und unübersehbar sein und die Krönung und die Monarchie direkt herausfordern.“ Da kann man nur hoffen, dass es bei Charles‘ Krönung ruhig und sicher bleibt.