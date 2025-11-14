König Charles feiert 77. – und ein Detail sticht sofort heraus

König Charles hat am 14. November allen Grund zur Freude. Der Monarch wird 77 und zeigt sich im frisch veröffentlichten Geburtstagsfoto so entspannt wie lange nicht. Der Palast teilte das Bild pünktlich am Morgen. Und bei einem Detail bleiben die Fans sofort hängen.

Das Foto entstand auf seinem Anwesen in Sandringham. Charles steht dort auf einem Weg, trägt eine beige Hose, eine passende Jacke und hält sich locker auf seinem Stock. Ein Look, der ihm sichtlich gefällt. Doch im Netz reden die Fans weniger über sein Outfit. Vielmehr fällt ihnen eines auf: Charles wirkt ungewohnt zufrieden und gelassen.

König Charles: Seine stille Evolution wird jetzt sichtbar

„Seine Majestät sieht so entspannt aus“, schreibt ein Royal-Fan auf Instagram. Und damit trifft er genau den Ton vieler Kommentare. Der König strahlt Ruhe aus. Fast so, als hätte er den perfekten Frieden mit sich selbst gefunden.

Vielleicht liegt das an seinem Blick auf die Welt. Seit seiner Krebsdiagnose im Jahr 2024 scheint Charles das Leben bewusster zu erleben. Er genießt jede Minute. Vor allem die Zeit mit seiner Familie spielt jetzt eine große Rolle. Ein wichtiger Rückhalt ist dabei sein Sohn Prinz William. Die beiden verbindet ein sehr enges Verhältnis.

William wird irgendwann viel länger auf dem Thron sitzen. Charles sieht das entspannt. Seine Rolle betrachtet er als Übergangsphase. Oder wie die Agentur PA es beschrieb: „Charles‘ Herrschaft wird eher als eine Evolution denn als eine Revolution betrachtet.“ Spannend ist auch, wie sich die Beliebtheit des Königs entwickelt.

In der aktuellen YouGov-Liste der populärsten Royals liegt Charles auf Platz vier. Vor ihm stehen nur Kate, William und seine Schwester Anne. Der König punktet vor allem mit klaren Entscheidungen. Seine strikte Distanzierung zu Prinz Andrew nach dessen Epstein-Skandal kam bei den Briten gut an. Auch der offene Umgang mit seiner eigenen Krankheit und der von Kate war für die Royals früher undenkbar.