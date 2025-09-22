König Charles trifft älteste Frau der Welt – er verliert die Fassung

In der königlichen Familie ist ein hohes Alter fast selbstverständlich. Queen Elizabeth II. wurde 96 Jahre alt, ihr Gatte sogar 99. Die Mutter der Queen erreichte beeindruckende 101 Jahre. Nun sorgte ein Treffen von König Charles für große Aufmerksamkeit. Der Monarch begegnete einer Dame, die ihn mit ihrer Lebensgeschichte tief berührte.

Kurz nach dem Abschied von Donald Trump trat König Charles am Donnerstag (18. Septmeber) in Surrey auf. Dort besuchte er Ethel Caterham, die nach Angaben der Nachrichtenagentur PA wohl älteste lebende Person der Welt. Die Begegnung fand in einem Altenheim in Lightwater statt. Caterham wurde am 21. August 1909 geboren und feierte vor wenigen Wochen ihren 116. Geburtstag.

König Charles im Gespräch mit Ethel Caterham

Seit Ende April gilt sie als ältester Mensch der Erde. Zuvor trug die brasilianische Nonne Inah Canabarro Lucas diesen Titel. Sie starb im Alter von ebenfalls 116 Jahren. Caterham nahm die neue Rolle mit Gelassenheit an. Ihr Alltag im Heim läuft ruhig ab, doch das Treffen mit König Charles machte den Tag zu etwas Besonderem.

Die 116-Jährige erinnerte sich während des Gesprächs an ein Ereignis aus dem Jahr 1969. Damals erlebte sie die Amtseinführung von Charles als Prinz von Wales durch Queen Elizabeth II. Der künftige König war damals erst 21 Jahre alt. Caterham sagte nach Angaben der PA: „Alle Mädchen waren in Sie verliebt und wollten Sie heiraten.“

Die Worte brachten König Charles sofort zum Schmunzeln. Er kicherte, zog seine Augenbrauen hoch und lachte herzlich.

Für beide Seiten war dieser Moment voller Wärme. Ein einfaches Gespräch verband zwei Generationen, die jeweils eine lange Geschichte hinter sich tragen.

