Zu weit gegangen? König Charles’ Worte lassen jeden Vater erschaudern

Soll König Charles III. wirklich so kaltblütig gewesen sein? Ein neues Enthüllungsbuch lässt nun keinen Zweifel daran. Ex-Butler Paul Burrell, der viele Jahre an der Seite von Prinzessin Diana diente, packt in „The Royal Insider“ aus. Besonders eine Szene sorgt für Entsetzen, und zeigt König Charles (damals noch Prinz) von seiner wohl bittersten Seite.

Es geht um den Tag, an dem Prinz Harry geboren wurde. Vor 41 Jahren brachte Diana am 15. September 1984 ihren zweiten Sohn im Londoner St. Mary’s Hospital zur Welt. Eigentlich ein Glückstag. Doch Charles soll ihn mit einem eiskalten Satz zerstört haben.

Neue Enthüllungen über König Charles III. lassen staunen

Burrell berichtet, Charles habe das Neugeborene angesehen und nur kommentiert: „Oh, rote Haare.“ Diana habe geantwortet: „Charles, das ist das Spencer-Gen. Fast alle bei uns haben rote Haare.“ Doch anstatt sich zu freuen, soll Charles weitergestichelt haben: „Nun habe ich wenigstens meinen Erben und einen Ersatz, und kann zu Camilla zurückkehren.“ Der hat gesessen!

+++ Tragischer Unfall: König Charles III. verliert junge Offizierin +++

Diana vertraute ihrem Butler später an: „Ich habe mich in dieser Nacht in den Schlaf geweint und wusste, meine Ehe ist vorbei.“ Alles, was danach folgte, sei „nur noch Fassade gewesen“, soll die Prinzessin gesagt haben.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Burrell behauptet, er habe die Geschichte 2017 auch Harry und William erzählt, als beide anlässlich des 20. Todestages ihrer Mutter im Kensington-Palast Erinnerungen austauschten. Dabei ist er überzeugt, dass Charles’ Worte Harrys Leben geprägt haben. Vielleicht inspirierten sie sogar den Titel seines Buches „Spare“ („Reserve“). Denn Harry wuchs mit dem Gefühl auf, nur die Nummer zwei zu sein. Als eine Art Ersatz, falls seinem Bruder William etwas zustoßen sollte.

Besonders pikant ist auch, dass nur einen Tag bevor Burrells Enthüllungen erschienen ist, sich Harry nach 19 Monaten Funkstille erstmals wieder mit seinem Vater Charles traf. Es hieß, beide hätten sich ausgesprochen. Ob dieses Buch nun alte Wunden aufreißt?