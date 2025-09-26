Eklat um König Charles: „Erschreckende und feige Zurschaustellung“

Obwohl der Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump im britischen Königshaus mit König Charles schon mehr als eine Woche zurückliegt, reißen die Neuigkeiten einfach nicht ab.

Für ein starkes Nachbeben sorgte nun Livia Giuggioli, die Ex-Frau von Schauspieler Colin Firth. Sie hat sich öffentlich klar gegen den Umgang des britischen Königshauses mit dem Staatsbesuch von Donald Trump positioniert. Dabei zog sie drastische Konsequenzen.

König Charles muss sich starker Kritik stellen

Mitte September reisten Donald Trump und seine Ehefrau Melania ins Vereinigte Königreich. Dabei wurden sie von König Charles und Königin Camilla auf Schloss Windsor feierlich empfangen.

Auch Prinz William und Kate Middleton zeigten sich an ihrer Seite. Es waren Szenen, die international für Aufsehen sorgten. Die Aktivistin Livia Giuggioli, die 2019 für ihren Einsatz für faire Arbeitsbedingungen in der Modebranche mit dem „Order of the British Empire“ ausgezeichnet wurde, setzte nun ein deutliches Zeichen.

Sie kündigte an, die Ehrung zurückzugeben. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Video, in dem sie ihr Ordens-Zertifikat zerreißt. Bei ihrer damaligen Ehrung habe sie großen Respekt vor dem Monarchen gehabt. So schreibt sie: „Ich hatte auch großen Respekt vor König Charles, dem damaligen Prinzen von Wales, und seinem jahrzehntelangen Kampf für soziale und ökologische Gerechtigkeit.“

„Ich kann nicht nachvollziehen, wie er besänftigt und geehrt wurde.“

Doch nun änderte sich Giuggiolis Meinung. „Ich kann nicht nachvollziehen, wie er besänftigt und geehrt wurde“, schreibt sie deutlich über Donald Trump. Sie sprach von einer „erschreckenden und feigen Zurschaustellung der Beschwichtigung von jemandem, der für die Auslöschung der Natur und der schwächsten Menschen auf der Erde steht.“

Schlussendlich rechnete sie mit der Haltung von König Charles ab: „Tatsächlich zeigte mir die Demonstration der letzten Woche nichts von den Werten, die König Charles meiner Meinung nach hochgehalten hat.“