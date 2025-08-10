  1. DerWesten.de
  2. Panorama
  3. Promi-TV

  4. Donald Trump besucht König Charles: „Sie haben bereits Angst“

Veröffentlicht inPromi-TV

Donald Trump besucht König Charles: „Sie haben bereits Angst“

Avatar-Foto von Dominik Göttker

Donald Trump wird im September vom britischen König Charles III. empfangen. Vor dem Termin geht die Angst um.

© IMAGO/Nathan Howard / Pool via CNP /MediaPunch

Das ist die Krankenakte der Royals

König Charles III. ist an Krebs erkrankt. Der britische König wird deshalb keine öffentlichen Termine wahrnehmen. In diesem Video werfen wir einen genaueren Blick auf die Krankenakte der Royals.

Üblich ist das nicht. Am 17. September wird König Charles III. den US-Präsidenten Donald Trump zum Staatsbesuch in Großbritannien empfangen. Eine überraschende Entscheidung, weil ein Empfang mit diesem zeremoniell in der zweiten Amtszeit eines Präsidenten eigentlich unüblich ist. Weder Barack Obama noch George W. Bush wurde diese Ehre zuteil. Für Donald Trump jedoch gelten andere Gesetze. Nachdem ihn bereits 2019 Queen Elizabeth II. empfangen hatte, ist nun König Charles III. dran. Warum das so ist, und wieso bereits jetzt die Angst umgeht, verraten wir dir in der Fotostrecke.

++ Donald Trumps Kindheit: Sein Vater erzog ihn zum „Killer“ ++

König Charles III. empfängt Donald Trump

Obwohl nicht üblich und seinen Vorgängern Barack Obama und George W. Bush verwehrt, bekommt Donald Trump eine zweite Audienz im englischen Königshaus. Foto: imago images/ZUMA Press
Nachdem ihn in seiner ersten Amtszeit bereits Queen Elizabeth II. empfangen hatte, werden ihn nun König Charles III. und Königin Camilla auf Schloss Windsor empfangen. Foto: imago images / i Images
Jedoch, so berichtet der „Spiegel“ sei die Idee nicht von Königin Charles oder Camilla selbst. Foto: IMAGO/Cover-Images
Es wird gemutmaßt, dass die britische Regierung um Keir Starmer die Royals beauftragt habe, Trump nochmals zu empfangen, da dieser besonders empfänglich für derlei Ehren sei. Man wolle die bilateralen politischen Beziehungen verbessern. Foto: IMAGO/Newscom / AdMedia
Doch rund um den Besuch soll es nicht nur nette Worte und freundliche Küsschen geben. Foto: imago images/i Images
So seien für den 17. September bereits große Demonstrationen geplant. Seema Syeda, Sprecherin der Stop Trump Coalition, bekräftigte im „Mirror“: „Dies wird ein massiver Protest gegen Trumps Staatsbesuch. Trump und seine autoritäre Politik sind hier nicht willkommen. Keir Starmer sollte Trump nicht den roten Teppich ausrollen. Sie haben bereits Angst.“ Foto: Imago / Depositphotos