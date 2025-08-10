Donald Trump besucht König Charles: „Sie haben bereits Angst“

Üblich ist das nicht. Am 17. September wird König Charles III. den US-Präsidenten Donald Trump zum Staatsbesuch in Großbritannien empfangen. Eine überraschende Entscheidung, weil ein Empfang mit diesem zeremoniell in der zweiten Amtszeit eines Präsidenten eigentlich unüblich ist. Weder Barack Obama noch George W. Bush wurde diese Ehre zuteil. Für Donald Trump jedoch gelten andere Gesetze. Nachdem ihn bereits 2019 Queen Elizabeth II. empfangen hatte, ist nun König Charles III. dran. Warum das so ist, und wieso bereits jetzt die Angst umgeht, verraten wir dir in der Fotostrecke.

