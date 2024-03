König Charles III. setzt klares Zeichen – SIE blickt zu ihm auf: „Ich war überwältigt“

Bei einer bewegenden Veranstaltung zu Ehren von Prinzessin Diana zeigte sich das britische Königshaus geschlossen und solidarisch. Dabei erhielt besonders König Charles viel Lob, der erst kürzlich mit der Nachricht seiner Krebsdiagnose weltweites Aufsehen erregte.

Sie spricht in den höchsten Tönen von König Charles III.

Das Andenken an die „Königin der Herzen“ wurde durch die Teilnahme ihrer Söhne, Prinz Harry und Prinz William, besonders geehrt. Während Prinz William die Veranstaltung am Donnerstagabend persönlich besuchte, schaltete sich Prinz Harry per Video zu. Trotz ihrer Differenzen betonten beide Brüder ihre Hingabe, das Erbe ihrer Mutter weiterzutragen und ihre wohltätige Arbeit fortzuführen. Die Veranstaltung erregte jedoch nicht nur wegen des emotionalen Familienzusammenhalts Aufmerksamkeit.

Hollywood-Glanz brachte Schauspielerin Holly Valance, die in einer Rede König Charles‘ Engagement und Charisma hervorhob. Im Podcast von GB News setzte sich die Schauspielerin nun für die Monarchie ein und plauderte über König Charles. „Ich habe Charles schon vor langer Zeit getroffen. Ich habe mit ihm zu Abend gegessen und er war unglaublich. Ich war überwältigt. Sehr charismatisch, freundlich und liebenswert“, schwärmte sie.

Dabei steht dieses positive Echo auf den Monarchen im Kontrast zu den früheren Skandalen des Königshauses, insbesondere der außerehelichen Affäre zwischen Charles und Camilla, die während seiner Ehe mit Prinzessin Diana stattfand.