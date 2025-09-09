Offiziell: Trotz Krebs bricht König Charles Arbeits-Rekord

Arbeiten, reisen, repräsentieren und das alles trotz Krebs! König Charles (76) hat im vergangenen Jahr das härteste Pensum seit Beginn seiner Regentschaft hingelegt. Laut dem Court Circular, dem offiziellen Termin-Protokoll des Palastes, war der Monarch an 175 Tagen im Einsatz. Das sind mehr als in seinem ersten Jahr (161) oder in seinem zweiten Jahr (133).

Und das, obwohl Charles im Februar 2024 seine Krebsdiagnose öffentlich machte. Statt kürzerzutreten, legte er erst richtig los.

König Charles III. ackert so viel wie nie

Der König reiste kreuz und quer durch die Welt:

Oktober 2024 : Reise nach Australien, dann direkt zum Commonwealth-Gipfel in Samoa.

: Reise nach Australien, dann direkt zum Commonwealth-Gipfel in Samoa. Januar 2025 : Besuch in Polen – Teilnahme am Holocaust-Gedenktag zum 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz.

: Besuch in Polen – Teilnahme am Holocaust-Gedenktag zum 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. April 2025 : Staatsbesuch in Italien, inklusive Rede im Parlament. Ein Novum!

: Staatsbesuch in Italien, inklusive Rede im Parlament. Ein Novum! Mai 2025: Kurztrip nach Kanada – dort eröffnete Charles mit einer Thronrede das Parlament und glättete nebenbei die Wogen im Verhältnis zu den USA.

+++ Buch enthüllt: Königin Camilla soll Horror-Angriff erlebt haben +++

Zu Hause ließ er sich ebenfalls nicht bremsen: Ob in Belfast, Birmingham, Bradford, Edinburgh oder an Bord der HMS Prince of Wales im Ärmelkanal, Charles war überall. Dazu kamen 22 Treffen mit Premierminister Rishi Sunak, elf Kronrat-Sitzungen und Empfänge für Staatschefs wie Emmanuel Macron und Wolodymyr Selenskyj. Selbst in den Monaten, in denen seine Ärzte Auftritte einschränkten, traf er Wohltätigkeits-organisationen und Wirtschaftsführer hinter verschlossenen Türen.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Privat setzte Charles ebenfalls Akzente. Er feierte mit Camilla seinen 20. Hochzeitstag, knackte den 1000. Tag auf dem Thron und verriet mit einer persönlichen Playlist, welche Songs er am liebsten hört.

Doch die Krone für den „fleißigsten Royal“ ging nicht an ihn. Schwester Prinzessin Anne (74) war an stolzen 189 Tagen im Einsatz! Zum Vergleich: Prinz William (43) schaffte 107 Tage. Prinzessin Kate (43), die 2024 selbst eine Krebsdiagnose erhielt, kam immerhin auf 37.