König Charles: Irre Angewohnheit sorgt für Streit mit Gattin Camilla – „Nichts für schwache Nerven“

Die einen mögen es warm, die anderen versaut und ein weiterer wiederum kalt. Was sich in den Schlafzimmern der Royals abspielt, bleibt für viele oft im Verborgenen – bis jetzt! Dabei hat ausgerechnet König Charles III. eine Schlafgewohnheit, die selbst den härtesten Frostbeulen das Blut in den Adern gefrieren lässt.

In der neuesten Folge des „A Right Royal Podcast“ plauderten die Gastgeberinnen Emily Nash und Emmy Griffiths nun über die kuriosen nächtlichen Vorlieben des Königs…

König Charles III. mag es eiskalt

„HELLO!s“ Royal-Redakteurin Emily Nash enthüllte nun ein pikantes Detail: Charles schläft nie unter einer Bettdecke. Stattdessen bevorzugt er Laken und Decken und hält seine Schlafzimmer konstant kühl. Die Schwester von Königin Camilla, Annabel Elliot, die in der Vergangenheit einige Innenausstattungsprojekte für das königliche Paar betreute, verriet: „Er interessiert sich sehr für Möbel, Einrichtung und solche Dinge. Und sie hat einmal in einem Interview gesagt, dass er keine Bettdecken mag!“

Klingt gemütlich? Nicht wirklich! Es stellt sich heraus, dass König Charles ein echter Traditionalist ist, der einige skurrile Vorlieben hat. Annabel erklärte weiter: „Er mag keine Dinge, die sehr heiß sind, er hält seine Häuser auf der kühlen Seite.“ Das führt oft zu kleinen Machtkämpfen zwischen Charles und Camilla. „Es gibt einen ständigen Kampf darum. Er wird [ein Fenster] geöffnet haben. Sie schleicht sich von hinten an und schließt es. Es gibt also viel zu tun: ‚Oh, Schatz, du hast das Fenster geschlossen.‘ ‚Ja, das habe ich, weil wir alle frieren.‘“

Auch sein ehemaliger Kommunikationschef Julian Payne bestätigte gegenüber der „Sunday Times“, dass Charles die frostigen Temperaturen liebt. „Der König hat die Fenster immer weit geöffnet. Ein Treffen in Birkhall, seinem Haus in den Highlands, mitten im Winter war nichts für schwache Nerven. Ich kann mich an mehr als eine Gelegenheit erinnern, bei der ich dachte, ich hätte mir Erfrierungen zugezogen, als ich versuchte, mit einer Hand zu schreiben, die ich nicht mehr spürte.“