König Charles III.: Aus seinen Worten spricht tiefste Trauer

Es ist keine leichte Zeit für König Charles III. und seine Frau Camilla. Seit dem Tode der Queen im September vergangenen Jahres ist der König von England im Krisenmodus. Corona, Ukraine-Krieg, der Ärger um seinen jüngsten Sohn Harry und nun auch noch die schlimmen Erdbeben in der Türkei und Syrien, die sicher auch dem Thronpaar ans Herz gegangen sind.

Doch König Charles III. muss auch in diesen schweren Zeiten Haltung bewahren. Während er in Bezug auf seinen Sohn Harry Humor walten lässt – Charles antwortet auf die Frage eines Untertanen, ob er Prinz Harry zurück nach England holen könne, mit der gespielt-überraschten Nachfrage „Wen?“ – erfordert die Krise in der Türkei und Syrien eine andere Herangehensweise.

König Charles III. wendet sich an Erdogan

So schrieb Charles einen Brief an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Darin heißt es: „Sehr geehrter Herr Präsident, Meine Frau und ich waren sehr schockiert und zutiefst traurig über die Nachricht von den verheerenden Erdbeben im Südosten der Türkei. Ich kann mir das Ausmaß des Leids und Verlustes infolge dieser schrecklichen Tragödien nur ansatzweise vorstellen, und ich möchte insbesondere den Familien all derer, die ihre Angehörigen verloren haben, unser tiefstes und herzlichstes Mitgefühl aussprechen.“

Charles weiter: „Unsere Gedanken und besonderen Gebete sind bei allen, die von dieser entsetzlichen Naturkatastrophe betroffen sind, sei es durch Verletzungen oder die Zerstörung ihres Eigentums, sowie bei den Rettungsdiensten und denjenigen, die bei den Rettungsbemühungen helfen.“

Bei den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien sind bislang 24.000 Menschen gestorben. Allein in der Türkei soll es über 80.000 Verletzte geben. Die Suche nach Überlebenden ist weiterhin in vollem Gange. Die Überlebenschancen werden jedoch von Stunde zu Stunde geringer. Derweil suchen Plünderer die zerstörten Städte heim. Einwohner sprechen von erschreckenden Zuständen.