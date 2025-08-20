Sorge um König Charles – Palast-Insider enthüllt beunruhigende Details

Es war eine Meldung, die Royals-Fans auf der ganzen Welt schockierte: König Charles III. ist an Krebs erkrankt. Im Februar 2024 machte der 76-Jährige die Diagnose öffentlich und befindet sich seither in Behandlung. Welche Art von Krebs der britische Monarch hat, weiß man nicht, wohl aber, dass es ihm den Umständen entsprechend zumindest so gut geht, dass er weiterhin Termine wahrnehmen kann.

Jetzt packt eine Palast-Insiderin aus und sie weiß offenbar, wie es um den Gesundheitszustand von König Charles III. steht – ihre Worte erschüttern.

Mitarbeiter von König Charles gibt Anlass zur Sorge

Rund um den Gesundheitszustand des britischen Monarchen werden immer wieder Gerüchte laut. Doch wie steht es wirklich um König Charles? Das will jetzt ein Palastmitarbeiter wissen, der Anlass zur Sorge gibt. „Charles ist 76 und mittlerweile sehr gebrechlich”, heißt es von einer internen Quelle gegenüber „Radar Online.“

Charles sei so geschwächt, dass er meistens auf eine Gehhilfe angewiesen sein soll. „Sein Gesundheitszustand hat sich in den letzten Monaten deutlich verschlechtert. Der Spazierstock ist mehr als nur ein traditionelles Accessoire – er ist zu einer Notwendigkeit geworden”, wird der Palast-Insider weiter zitiert.

Um König Charles soll es deutlich schlechter stehen

Der König „schlurfe” nun regelmäßig mit einem Stock umher. „Wie er immer wieder erzählt, tut er sein Bestes, um die Fassung zu bewahren”, so die Quelle. Wie viel Wahrheit in diesen Insider-Infos steckt, ist fraglich – die Aussagen sind wohl eher mit Vorsicht zu genießen. Fest steht jedoch: Die Sorge um den König bleibt bestehen.

Schon vor wenigen Wochen bestätigte Royal-Expertin und Mitherausgeberin des „Daily Telegraph“, Camilla Tominey, dem Blatt, dass sich König Charles III. einer strengen Behandlung unterziehe, die es ihm ermögliche, die meisten seiner öffentlichen Auftritte wieder aufzunehmen.