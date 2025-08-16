Als es um Krebs geht, brechen König Charles III. und Camilla in Tränen aus

So emotional sieht man das Königspaar selten. Bei der Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des VJ Day im National Memorial Arboretum in England wurde König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) ein ganz besonderer Moment zuteil. Mitten in der Zeremonie ergriff der 105-jährige Kriegsveteran Yavar Abbas spontan das Mikrofon. Dabei richtete er sehr persönliche Worte direkt an den König. „Bevor ich den Auszug lese, entschuldige ich mich dafür, kurz vom Skript abzuweichen, um meinen mutigen König zu grüßen“, sagte er und salutierte. „Er ist hier mit seiner geliebten Königin, obwohl er sich einer Krebsbehandlung unterzieht.“

König Charles III. und Camilla weinen bei Gedenkfeier

Die Szene ging allen unter die Haut. Charles schluckte sichtbar, Camilla griff zum Taschentuch und wischte sich Tränen aus den Augen. Abbas, selbst Krebsüberlebender, wollte dem Monarchen Mut machen. „Falls es Trost spendet – ich bin seit 25 Jahren davon befreit und es werden immer mehr Jahre“, sagte er. Das Publikum antwortete mit langem Applaus.

Der Veteran hatte einst im 11. Sikh-Regiment der Britisch-Indischen Armee gedient. Für die Feier trug er einen Auszug aus seinem Kriegstagebuch vor. Seine verstorbene Frau hatte das Buch über Jahrzehnte aufbewahrt. Vielleicht, so Abbas, genau für diesen Moment.

Display content from Twitter

Sein Eintrag vom 8. Februar 1945 zeigte die nackte Angst des jungen Soldaten: „Morgen hoffe ich, dass ich leben werde, um bessere Dinge zu tun. Ich hätte schon zweimal tot sein können, aber ich lebe noch. Es würde mich überraschen, wenn ich ein drittes Mal überlebe. Möge Gott mich verschonen.“

Nach der offiziellen Feier suchte König Charles das persönliche Gespräch mit Abbas. Videos auf X zeigen, wie beide sich austauschten. Charles war 2024 mit einer nicht näher genannten Krebsform diagnostiziert worden. Trotzdem erfüllt er weiter seine royalen Pflichten.